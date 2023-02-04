Двое пьяных юношей залезли на елку и сломали гирлянды в Чебаркуле

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Елка стояла на центральной площади. Теперь ее предстоит отремонтировать, так как сооружение искусственное и многоразовое, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что хулиганы совершили такой поступок в день 20-летия одного из них. Злоупотребив спиртным, они отправились дебоширить на центральную площадь. Увидев елку, им в голову пришла мысль взобраться на нее. Дерево было повреждено в тот момент, когда один из молодых людей упал с конструкции вместе с ветками и гирляндами.
На обоих друзей составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Далее их арестовали на трое суток. Также им предстоит оплатить починку елки. На это потребуется 150 тысяч рублей.
На 23-летнего нарушителя также завели уголовное дело о вандализме.