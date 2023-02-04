Двое пьяных юношей залезли на елку и сломали гирлянды в Чебаркуле

Известно, что хулиганы совершили такой поступок в день 20-летия одного из них. Злоупотребив спиртным, они отправились дебоширить на центральную площадь. Увидев елку, им в голову пришла мысль взобраться на нее. Дерево было повреждено в тот момент, когда один из молодых людей упал с конструкции вместе с ветками и гирляндами.