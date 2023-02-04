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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

Глава Нижнего Тагила поздравил участницу Сталинградской битвы со знаменательной датой

4 февраля 2023, 05:33
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил Наилю Ошевскую, родившуюся в 1923 году, с 80-летием со дня Сталинградской битвы — с днем, положившим начало коренного перелома во всей Второй Мировой войне. Разведчица — единственная участница событий, проживающая в городе. Встреча состоялась 2 февраля.

13 мая 2023 года Наиля Рахматулловна отметит 100-летний юбилей. Участие в ВОВ началось для тагильчанки в 42 году прошлого века с решения добровольно присоединиться (по комсомольскому призыву) к рядам красной армии. После попадания на фронт женщина сразу же оказалась на территории ожесточенных боевых действий. До войны жительница Нижнего Тагила трудилась в сельском хозяйстве: выращивала яровую пшеницу. Позже ей пришлось осваивать военное дело.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Великой Отечественной войне Наиля Ошевская принимала участие в составе зенитно-артиллерийского полка, была командиром отделения воздушной разведки. За спиной женщины — вся война. День Победы она встретила в Заполярье, на Карельском фронте. Имела воинское звание младшего сержанта. Жительница Нижнего Тагила имеет орден Отечественной войны II степени, а также 3 медали.

Тагильчанка вырастила 3-х детей, а также 4-х внуков. У нее есть 4 правнука, 1 правнучка. Владислав Пинаев сделал подарок Наиле Ошевской, пожелал здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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