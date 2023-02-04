Глава Нижнего Тагила поздравил участницу Сталинградской битвы со знаменательной датой

13 мая 2023 года Наиля Рахматулловна отметит 100-летний юбилей. Участие в ВОВ началось для тагильчанки в 42 году прошлого века с решения добровольно присоединиться (по комсомольскому призыву) к рядам красной армии. После попадания на фронт женщина сразу же оказалась на территории ожесточенных боевых действий. До войны жительница Нижнего Тагила трудилась в сельском хозяйстве: выращивала яровую пшеницу. Позже ей пришлось осваивать военное дело.