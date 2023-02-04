Глава Нижнего Тагила поздравил участницу Сталинградской битвы со знаменательной датой

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Published Сегодня, 05:33
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13 мая 2023 года Наиля Рахматулловна отметит 100-летний юбилей. Участие в ВОВ началось для тагильчанки в 42 году прошлого века с решения добровольно присоединиться (по комсомольскому призыву) к рядам красной армии. После попадания на фронт женщина сразу же оказалась на территории ожесточенных боевых действий. До войны жительница Нижнего Тагила трудилась в сельском хозяйстве: выращивала яровую пшеницу. Позже ей пришлось осваивать военное дело.
В Великой Отечественной войне Наиля Ошевская принимала участие в составе зенитно-артиллерийского полка, была командиром отделения воздушной разведки. За спиной женщины — вся война. День Победы она встретила в Заполярье, на Карельском фронте. Имела воинское звание младшего сержанта. Жительница Нижнего Тагила имеет орден Отечественной войны II степени, а также 3 медали.
Тагильчанка вырастила 3-х детей, а также 4-х внуков. У нее есть 4 правнука, 1 правнучка. Владислав Пинаев сделал подарок Наиле Ошевской, пожелал здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.