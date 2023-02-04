Гуляющую по Екатеринбургу свинью заметили жители

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
На кадрах, снятыми очевидцами, видно, что свинья спокойно разгуливает по улице вдоль проезжей части. Автомобили ее не пугают.
Также на кадрах видно, что животное регулярно что-то подбирает с земли и ест. Видео появилось в сообществе «Инцидент Екатеринбург». По словам жителей, свинку они увидели в субботу, 4 февраля.
Напомним, что это далеко не первый случай, когда жители уральской столицы видят на улицах дикое животное. Например, 16 января, екатеринбуржцы наблюдали в городе сразу две лисы. Их видели на улице Луначарского. Тогда прохожие отмечали, что животные их совсем не боятся и даже подходят близко.