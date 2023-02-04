Гуляющую по Екатеринбургу свинью заметили жители

Напомним, что это далеко не первый случай, когда жители уральской столицы видят на улицах дикое животное. Например, 16 января, екатеринбуржцы наблюдали в городе сразу две лисы. Их видели на улице Луначарского. Тогда прохожие отмечали, что животные их совсем не боятся и даже подходят близко.