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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Гуляющую по Екатеринбургу свинью заметили жители

4 февраля 2023, 11:52
Фото: 1MI
На Сортировке в Екатеринбурге местные жители заметили гуляющую свинью.

На кадрах, снятыми очевидцами, видно, что свинья спокойно разгуливает по улице вдоль проезжей части. Автомобили ее не пугают.

Также на кадрах видно, что животное регулярно что-то подбирает с земли и ест. Видео появилось в сообществе «Инцидент Екатеринбург». По словам жителей, свинку они увидели в субботу, 4 февраля.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда жители уральской столицы видят на улицах дикое животное. Например, 16 января, екатеринбуржцы наблюдали в городе сразу две лисы. Их видели на улице Луначарского. Тогда прохожие отмечали, что животные их совсем не боятся и даже подходят близко.

Две лисицы гуляют по центру Екатеринбурга
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#Екатеринбург#Свинка#Свинья#Прогулка#Жители#Свободное время#Новости УрФО#Елена Озерова
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