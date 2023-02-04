Младенца зажало в дверях трамвая в Екатеринбурге

По данным автоинспекторов, транспортное средство проехало с зажатой коляской 32 метра. Мать малыша обратилась в полицию. Там она рассказала, что ехала с сыном из медучреждения домой. Они успели доехать до конечной остановки «Машиностроителей». Там она стала выносить коляску из трамвая, но не успела ее выставить на улицу, как двери захлопнулись.