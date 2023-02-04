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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Младенца зажало в дверях трамвая в Екатеринбурге

4 февраля 2023, 07:09
Фото: 1MI
9-месячного ребенка в коляске зажало в трамвайных дверях в Екатеринбурге. Мальчик выпал на пути.

ЧП случилось в дневное время 3 февраля. В трамвае дверьми оказалась зажата коляска. В ней сидел 9-месячный малыш, пишет Е1.

По данным автоинспекторов, транспортное средство проехало с зажатой коляской 32 метра. Мать малыша обратилась в полицию. Там она рассказала, что ехала с сыном из медучреждения домой. Они успели доехать до конечной остановки «Машиностроителей». Там она стала выносить коляску из трамвая, но не успела ее выставить на улицу, как двери захлопнулись.

Далее, как рассказывает мать, трамвай поехал дальше прямо с зажатой в дверях коляской. В результате ребенок упал на пути. В результате у ребенка диагностировали травму лица.

Известно, что трамваем управлял 33-летний водитель. Это был конец второй недели его стажировки. Его стаж вождения составляет 9 лет. По словам екатеринбуржца, ребенка он не заметил, а остановился тогда, когда услышал крики матери.

Жители Нижнего Тагила стали чаще выбирать трамваи
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Трамвай#Водиельэдвери#Ребенок#Рельсы#Зажало#Травма#Происшествия#Новости УрФО
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