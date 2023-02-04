Мужчина полез через забор и проткнул насквозь ногу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Перелезть через забор екатеринбуржец решил, чтобы быстрее дойти до нужного ему места. В результате ногу ему проткнул металлический прут, пишет «КП-Екатеринбург».
После произошедшего мужчина еще и повис вниз головой. Спасать его приехали сотрудники МЧС. До их приезда всю эту картину лицезрели случайные прохожие.
Спасателям пришлось перекусить прут, из-за которого мужчина застрял, и передать пострадавшего в руки врачей. Часть конструкции из ноги они самостоятельно не стали доставать.
В медучреждении диагностировали, что прут повредил внутреннюю мышцу бедра екатеринбуржца. Далее медики стали готовиться к проведению операции - прут нужно было спилить как можно ближе к коже.
Поэтому конструкцию удалось извлечь. После операции пострадавший пошел на поправку. Медики отметили, что, если бы прут вошел в его ногу глубже, исход этой истории был бы намного печальнее.