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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Мужчина полез через забор и проткнул насквозь ногу в Екатеринбурге

4 февраля 2023, 05:53
Фото: 1MI
Мужчина из Екатеринбурга, желая перелезть через забор, насквозь проткнул ногу. Его спасли.

Перелезть через забор екатеринбуржец решил, чтобы быстрее дойти до нужного ему места. В результате ногу ему проткнул металлический прут, пишет «КП-Екатеринбург».

После произошедшего мужчина еще и повис вниз головой. Спасать его приехали сотрудники МЧС. До их приезда всю эту картину лицезрели случайные прохожие.

Спасателям пришлось перекусить прут, из-за которого мужчина застрял, и передать пострадавшего в руки врачей. Часть конструкции из ноги они самостоятельно не стали доставать.

В медучреждении диагностировали, что прут повредил внутреннюю мышцу бедра екатеринбуржца. Далее медики стали готовиться к проведению операции - прут нужно было спилить как можно ближе к коже.

Поэтому конструкцию удалось извлечь. После операции пострадавший пошел на поправку. Медики отметили, что, если бы прут вошел в его ногу глубже, исход этой истории был бы намного печальнее.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Забор#Скорая#Спасатели#Пострадавший#Больница#Происшествия#Новости УрФО
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