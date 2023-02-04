ОМОН нагрянул в ночной клуб в центре Екатеринбурга

Визит был частью операции «Улица», которая проводилась для профилактики преступлений в заведениях общепита, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На таких рейдах стражи порядка также следят за правилами торговли, миграционными законами и за тем, чтобы подростки соблюдали комендантский час.