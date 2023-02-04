ОМОН нагрянул в ночной клуб в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Визит был частью операции «Улица», которая проводилась для профилактики преступлений в заведениях общепита, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На таких рейдах стражи порядка также следят за правилами торговли, миграционными законами и за тем, чтобы подростки соблюдали комендантский час.
Всего в рейд отправились 50 сотрудников. У каждого из них была своя роль. Представители ППСП патрулировали места, где ранее были совершены преступления, а также места, где скапливались подростки.
Сотрудники ПДН провели беседы с несовершеннолетними гражданами и их родителями. Сотрудники ГИБДД были отправлены на проверку соблюдения ПДД.
Результатом рейда стало привлечение нескольких человек к ответственности. Пятерых граждан, из которые двое – подростки, отвезли в отделение. А в одной торговой точке было обнаружена незаконная продажа алкоголя – без наличия на него лицензии.