TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

ОМОН нагрянул в ночной клуб в центре Екатеринбурга

4 февраля 2023, 11:41
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В ночной клуб в центре Екатеринбурга нагрянули силовики и представители ОМОН.

Визит был частью операции «Улица», которая проводилась для профилактики преступлений в заведениях общепита, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На таких рейдах стражи порядка также следят за правилами торговли, миграционными законами и за тем, чтобы подростки соблюдали комендантский час.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Всего в рейд отправились 50 сотрудников. У каждого из них была своя роль. Представители ППСП патрулировали места, где ранее были совершены преступления, а также места, где скапливались подростки.

Сотрудники ПДН провели беседы с несовершеннолетними гражданами и их родителями. Сотрудники ГИБДД были отправлены на проверку соблюдения ПДД.

Результатом рейда стало привлечение нескольких человек к ответственности. Пятерых граждан, из которые двое – подростки, отвезли в отделение. А в одной торговой точке было обнаружена незаконная продажа алкоголя – без наличия на него лицензии.

ФСБ проводит проверку по факту лже-минирования в школах Екатеринбурга
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Омон#Проверка#Ночной клуб#Рейд#Подростки#ПДН#ГИБДД#Инспектор ПДН#Происшествия
Подпишитесь
Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУ
Сегодня, 08:04
Нарушитель ПДД заблокировал скорую с тяжелым пациентом возле больницы в Нижнем Тагиле
2 февраля 13:12
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
2 февраля 06:17
Анатолий Чернов стал новым замдиректора Центра организации дорожного движения
Сегодня, 06:39
Два двора на Вагонке и ГГМ реконструируют в Нижнем Тагиле за 68,6 млн
Сегодня, 06:16
Председатель гордумы Верхней Салды обвинила областные власти в городских проблемах
Вчера, 02:30