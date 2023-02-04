Сероводород и оксид азота превысили ПДК в Нижнем Тагиле

Также ранее тагильчане жаловались, что в дни НМУ над городом зависли выбросы. По словам жителей, утром 4 февраля ветер дул в сторону Северного поселка и выбросы с ЕВРАЗ НТМК летели туда. Днем направление ветра сменилось и выбросы полетели в сторону Дзержинского района. По данным синоптиков, безветренная погода в регионе продержится до вечера 7 февраля.