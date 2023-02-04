Сероводород и оксид азота превысили ПДК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По данным УГМС, в пятницу, 3 февраля с 00:00 до 12:00 часов в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнениями был зафиксирован ряд превышений вредных веществ.
Сероводород превышал на улице Бирюзовой – 1,9 ПДК м.р., а оксид азота на проспекте Уральском -1,2 ПДК м.р. На ситуацию пожаловались местные жители.
Также ранее тагильчане жаловались, что в дни НМУ над городом зависли выбросы. По словам жителей, утром 4 февраля ветер дул в сторону Северного поселка и выбросы с ЕВРАЗ НТМК летели туда. Днем направление ветра сменилось и выбросы полетели в сторону Дзержинского района. По данным синоптиков, безветренная погода в регионе продержится до вечера 7 февраля.
Напомним, что 2 февраля после поступивших жалоб тагильчан на запах в районе Сухоложского поселка и Вагонки, журналист TagilCity.ru с провел замеры воздуха. Выяснилось, что в воздухе превышен сероводород. Замеры проводились около школы № 95 при -12 градусах и северо-восточном ветре 2 м/с.