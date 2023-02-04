TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Сероводород и оксид азота превысили ПДК в Нижнем Тагиле

4 февраля 2023, 10:06
Фото: страница во "ВКонтакте" Андрея Волегова
В воздухе Нижнего Тагила станция контроля зафиксировала превышения сероводорода и оксида азота.

По данным УГМС, в пятницу, 3 февраля с 00:00 до 12:00 часов в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнениями был зафиксирован ряд превышений вредных веществ.

Фото: страница во "ВКонтакте" Андрея Волегова

Сероводород превышал на улице Бирюзовой – 1,9 ПДК м.р., а оксид азота на проспекте Уральском -1,2 ПДК м.р. На ситуацию пожаловались местные жители. 

Также ранее тагильчане жаловались, что в дни НМУ над городом зависли выбросы. По словам жителей, утром 4 февраля ветер дул в сторону Северного поселка и выбросы с ЕВРАЗ НТМК летели туда. Днем направление ветра сменилось и выбросы полетели в сторону Дзержинского района. По данным синоптиков, безветренная погода в регионе продержится до вечера 7 февраля.

Напомним, что 2 февраля после поступивших жалоб тагильчан на запах в районе Сухоложского поселка и Вагонки, журналист TagilCity.ru с провел замеры воздуха. Выяснилось, что в воздухе превышен сероводород. Замеры проводились около школы № 95 при -12 градусах и северо-восточном ветре 2 м/с.

Превышение сероводорода поймал газоанализатор на Вагонке в Нижнем Тагиле 2 февраля
Узнать подробнее
Читайте также:
Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУСмог накроет Нижний Тагил
#Елена Озерова#Воздух#Смог#Сероводород#Азот#ПДК#Жалобы#Запах#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУ
Сегодня, 08:04
Нарушитель ПДД заблокировал скорую с тяжелым пациентом возле больницы в Нижнем Тагиле
2 февраля 13:12
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
2 февраля 06:17
Анатолий Чернов стал новым замдиректора Центра организации дорожного движения
Сегодня, 06:39
Два двора на Вагонке и ГГМ реконструируют в Нижнем Тагиле за 68,6 млн
Сегодня, 06:16
Председатель гордумы Верхней Салды обвинила областные власти в городских проблемах
Вчера, 02:30