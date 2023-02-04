В больницах России появилась новая должность для студентов – врачи-стажеры

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
При помощи нововведения власти хотят решить проблему нехватки медиков. На вакансии могут претендовать ординаторы со второго года обучения. Такие данные приводятся в списке поручений президента Владимира Путина.
Идея пришла два месяца назад активистам ОНФ на фоне возникшего дефицита врачей из-за частичной мобилизации. В ноябре 2022 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что в больницах России не хватает порядка 25–26 тысяч врачей, а среднего медперсонала — около 50 тысяч.