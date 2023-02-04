В больницах России появилась новая должность для студентов – врачи-стажеры

Идея пришла два месяца назад активистам ОНФ на фоне возникшего дефицита врачей из-за частичной мобилизации. В ноябре 2022 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что в больницах России не хватает порядка 25–26 тысяч врачей, а среднего медперсонала — около 50 тысяч.