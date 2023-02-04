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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В больницах России появилась новая должность для студентов – врачи-стажеры

4 февраля 2023, 09:14
Фото: 1MI
Врачи-стажеры появились в российских больницах. Это студенты, которые еще получают медицинское образование.

При помощи нововведения власти хотят решить проблему нехватки медиков. На вакансии могут претендовать ординаторы со второго года обучения. Такие данные приводятся в списке поручений президента Владимира Путина.

Идея пришла два месяца назад активистам ОНФ на фоне возникшего дефицита врачей из-за частичной мобилизации. В ноябре 2022 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что в больницах России не хватает порядка 25–26 тысяч врачей, а среднего медперсонала — около 50 тысяч.

Почти тысячи медиков не хватает в Свердловской области
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#Елена Озерова#Врачи#Медики#Лечение#Кадры#Дефицит кадров#Здоровье
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