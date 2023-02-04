«Ведет себя спокойно»:свердловский омбудсмен поговорила с убившей троих детей матерью

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По словам Татьяны Мерзляковой, Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве детей, ведет себя спокойно. Также она не заметила, чтобы женщина винила себя в том, что совершила, пишет Е1.
Омбудсмен добавила, что она видела людей, переживших такое горе, и что держатся они иначе. Мерзлякова предположила, что, возможно, Петрова умеет сдерживаться или не приняла омбудсмена за того человека, перед которым можно раскрыть душу.
Она спокойно отвечала на все вопросы, которые я ей задавала, — добавила Татьяна Мерзлякова.
Никаких претензий у Петровой к условиям содержания не имеется. У руководства СИЗО на нее тоже нет жалоб. В целом, женщина ведет себя тихо и спокойно.