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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

«Ведет себя спокойно»:свердловский омбудсмен поговорила с убившей троих детей матерью

4 февраля 2023, 10:07
Фото: 1MI

Свердловский омбудсмен поговорила с убившей троих детей матерью

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообщалась с матерью, убившей троих своих детей. Для этого омбудсмен посетила следственный изолятор.

По словам Татьяны Мерзляковой, Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве детей, ведет себя спокойно. Также она не заметила, чтобы женщина винила себя в том, что совершила, пишет Е1.

Омбудсмен добавила, что она видела людей, переживших такое горе, и что держатся они иначе. Мерзлякова предположила, что, возможно, Петрова умеет сдерживаться или не приняла омбудсмена за того человека, перед которым можно раскрыть душу.

Она спокойно отвечала на все вопросы, которые я ей задавала, — добавила Татьяна Мерзлякова.

Никаких претензий у Петровой к условиям содержания не имеется. У руководства СИЗО на нее тоже нет жалоб. В целом, женщина ведет себя тихо и спокойно.

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал свою версию случившегося
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#Елена Озерова#Омбудсмен#Сизо#Обвиняемая#Происшествия#Новости УрФО
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