VK Реклама запускает новые инструменты для роста продаж в соцсетях

На рекламной платформе нет десятков разных форматов, вместо них работают универсальные объявления. Достаточно загрузить изображения и текст — система автоматически создаст варианты объявлений или сделает из них рекламные ролики. Дополнительно можно добавить готовые видео, чтобы показать их еще большему числу пользователей. VK Реклама сама адаптирует все материалы под форматы на проектах VK и в рекламной сети, чтобы охватить максимальное количество целевых для сообщества пользователей.