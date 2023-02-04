Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУ

Напомним, ранее синоптики предупреждали о том, что в Свердловской области до 7 февраля прогнозируется слабо ветреная погода. В связи с этим вредные выбросы значительно хуже рассеиваются — преимущественно нависают над городом. По их прогнозам, погодные условия могут измениться лишь к вечеру 7 февраля.