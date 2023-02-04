Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУ

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
По словам жителей, утром ветер дул в сторону Северного поселка и выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК уносило в ту часть города. Днем направление ветра сменилось и облако выбросов серо-оранжевого цвета двинулось в сторону Дзержинского района.
Повисло облако выбросов. Утром ветер был в сторону Северного поселка, днем ветер сменился и сейчас всю эту картину наблюдаю на Алтайке. Я окна даже не открываю, сразу носоглотка отекает, у ребенка тоже начинается аллергическая реакция, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о том, что в Свердловской области до 7 февраля прогнозируется слабо ветреная погода. В связи с этим вредные выбросы значительно хуже рассеиваются — преимущественно нависают над городом. По их прогнозам, погодные условия могут измениться лишь к вечеру 7 февраля.
Напомним, во время объявления режима НМУ предприятия обязаны снижать объемы выбросов. Однако уже в эти дни в воздухе Нижнего Тагила неоднократно были зафиксированы превышения ПДК вредных веществ — как газоанализатором TagilCity.ru, так и станциями УГМС.