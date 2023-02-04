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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУ

4 февраля 2023, 08:04
Фото: TagilCity.ru
Выбросы с ЕВРАЗ НТМК 4 февраля
Жители Нижнего Тагила пожаловались на зависшее облако выбросов в субботу 4 февраля.

По словам жителей, утром ветер дул в сторону Северного поселка и выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК уносило в ту часть города. Днем направление ветра сменилось и облако выбросов серо-оранжевого цвета двинулось в сторону Дзержинского района.

Повисло облако выбросов. Утром ветер был в сторону Северного поселка, днем ветер сменился и сейчас всю эту картину наблюдаю на Алтайке. Я окна даже не открываю, сразу носоглотка отекает, у ребенка тоже начинается аллергическая реакция, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка.
Выбросы с ЕВРАЗ НТМК 4 февраляВыбросы с ЕВРАЗ НТМК 4 февраля
Выбросы с ЕВРАЗ НТМК 4 февраляВыбросы с ЕВРАЗ НТМК 4 февраля
Выбросы с ЕВРАЗ НТМК 4 февраляВыбросы с ЕВРАЗ НТМК 4 февраля
Выбросы с ЕВРАЗ НТМК 4 февраля
Фото: TagilCity.ru

Напомним, ранее синоптики предупреждали о том, что в Свердловской области до 7 февраля прогнозируется слабо ветреная погода. В связи с этим вредные выбросы значительно хуже рассеиваются — преимущественно нависают над городом. По их прогнозам, погодные условия могут измениться лишь к вечеру 7 февраля.

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Напомним, во время объявления режима НМУ предприятия обязаны снижать объемы выбросов. Однако уже в эти дни в воздухе Нижнего Тагила неоднократно были зафиксированы превышения ПДК вредных веществ — как газоанализатором TagilCity.ru, так и станциями УГМС.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Выбросы#Смог#Жалобы#Ветер#Экология
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