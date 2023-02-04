После отмены ночного тарифа владельцы жилья, даже при наличии двухтарифного счетчика, жители будут оплачивать расход электроэнергии по однотарифной ставке, если самостоятельно не заявят поставщику о необходимости сохранить оба тарифа и не оплатят перепрограммирование счетчиков. Таким образом, сейчас потребителям из Нижнего Тагила оплата и за день, и за ночь начисляется по одному и тому же тарифу. Ранее ночной тариф экономил средства свердловчан: именно по ночному тарифу жителям региона считали плату за использование электроэнергии в выходные и праздники.