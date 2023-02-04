TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Жительница Тагила сравнила платежки за свет в январе и декабре и ужаснулась разнице

4 февраля 2023, 09:28
Фото: 1MI

Рост оплаты за электричество в январе в двушке в Нижнем Тагиле составил 45%

Жители Нижнего Тагила получили первые платежки по новым тарифам и рассказали, как изменилась сумма. Ранее в регионе отменили действие только ночного тарифа в выходные и праздничные дни, теперь расход насчитывают по одному тарифу, если люди самостоятельно не заявляют о потребности в двух тарифах.

Жительница Нижнего Тагила прислала в редакцию TagilCity.ru свои квитанции за свет. Согласно документу, за декабрь 2022 года жительница Тагилстроевского района за электричество в двухкомнатной квартире заплатила «Нижнетагильской энергосбытовой компании» 551 рубль. А за январь 2023 года ей выставили счет с суммой побольше — 797 рублей. Расход был оба месяца одинаковым — 124 кВт/ч. Таким образом для нее плата за электроэнергию за месяц увеличилась на 246 рублей. В общей сложности рост расходов составил 45% (платежки имеются в распоряжении редакции).

Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»
Узнать подробнее

В целом, как отмечает тагильчанка, такое увеличение для нее существенно, так как плата за коммунальные услуги обходится в весомую для ее бюджета сумму. К тому же, подорожало не только электричество.

Сумма, конечно, не космическая. Но если учесть, что повысилась и другая оплата, то выходит уже ощутимая цифра. Ужас! — рассказала тагильчанка.
Индекс утраты. Насколько подорожала жизнь в Нижнем Тагиле в 2022 году
Узнать подробнее

Другая жительница пожаловалась, что в целом за коммунальные платежи в частном доме она в январе пришлось отдать около 12 тысяч рублей, хотя до повышения цен на ЖКХ семья платила до 10 тысяч. А за квартиру, в которой семья не живет, ранее они платили около 4 тысяч рублей, а сейчас сумма увеличилась до 5 тысяч рублей.

Мы за квартиру платили около 4 тысяч рублей, теперь почти 5 тысяч выходит, при том, что мы там не живем и ремонт не делаем, за дом у нас вообще 12 тысяч рублей выходит за все, я в шоке. Было раньше 9-10 тысяч рублей примерно, — добавила жительница.

Ранее TagilCity.ru выяснял, как изменится оплата за электричество после перехода на одноставочный тариф. Новые расценки РЭК утвердила 19 января.

Как изменится оплата за электричество в Нижнем Тагиле на одноставочном тарифе
Узнать подробнее

После отмены ночного тарифа владельцы жилья, даже при наличии двухтарифного счетчика, жители будут оплачивать расход электроэнергии по однотарифной ставке, если самостоятельно не заявят поставщику о необходимости сохранить оба тарифа и не оплатят перепрограммирование счетчиков. Таким образом, сейчас потребителям из Нижнего Тагила оплата и за день, и за ночь начисляется по одному и тому же тарифу. Ранее ночной тариф экономил средства свердловчан: именно по ночному тарифу жителям региона считали плату за использование электроэнергии в выходные и праздники.

В РЭК после нововведения пояснили, что это сделали ради того, чтобы вписаться в ФЗ. Ведь Свердловская область была единственным регионом России с подобными тарифами.

Чем обернется чехарда с ночным тарифом на электроэнергию для Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутаты попросили мэрию Нижнего Тагила сделать памятку по тарифам за электричествоЧем обернется чехарда с ночным тарифом на электроэнергию для Нижнего ТагилаНочной тариф на электричество отменен в Свердловской области
#Елена Озерова#Тариф#Квитанция#Платежка#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свет#Электроэнергия#Подорожание#Оплата ЖКХ
Подпишитесь
Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУ
Сегодня, 08:04
Нарушитель ПДД заблокировал скорую с тяжелым пациентом возле больницы в Нижнем Тагиле
2 февраля 13:12
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
2 февраля 06:17
Анатолий Чернов стал новым замдиректора Центра организации дорожного движения
Сегодня, 06:39
Два двора на Вагонке и ГГМ реконструируют в Нижнем Тагиле за 68,6 млн
Сегодня, 06:16
Председатель гордумы Верхней Салды обвинила областные власти в городских проблемах
Вчера, 02:30