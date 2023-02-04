Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Жительница Нижнего Тагила прислала в редакцию TagilCity.ru свои квитанции за свет. Согласно документу, за декабрь 2022 года жительница Тагилстроевского района за электричество в двухкомнатной квартире заплатила «Нижнетагильской энергосбытовой компании» 551 рубль. А за январь 2023 года ей выставили счет с суммой побольше — 797 рублей. Расход был оба месяца одинаковым — 124 кВт/ч. Таким образом для нее плата за электроэнергию за месяц увеличилась на 246 рублей. В общей сложности рост расходов составил 45% (платежки имеются в распоряжении редакции).
В целом, как отмечает тагильчанка, такое увеличение для нее существенно, так как плата за коммунальные услуги обходится в весомую для ее бюджета сумму. К тому же, подорожало не только электричество.
Сумма, конечно, не космическая. Но если учесть, что повысилась и другая оплата, то выходит уже ощутимая цифра. Ужас! — рассказала тагильчанка.
Другая жительница пожаловалась, что в целом за коммунальные платежи в частном доме она в январе пришлось отдать около 12 тысяч рублей, хотя до повышения цен на ЖКХ семья платила до 10 тысяч. А за квартиру, в которой семья не живет, ранее они платили около 4 тысяч рублей, а сейчас сумма увеличилась до 5 тысяч рублей.
Мы за квартиру платили около 4 тысяч рублей, теперь почти 5 тысяч выходит, при том, что мы там не живем и ремонт не делаем, за дом у нас вообще 12 тысяч рублей выходит за все, я в шоке. Было раньше 9-10 тысяч рублей примерно, — добавила жительница.
Ранее TagilCity.ru выяснял, как изменится оплата за электричество после перехода на одноставочный тариф. Новые расценки РЭК утвердила 19 января.
После отмены ночного тарифа владельцы жилья, даже при наличии двухтарифного счетчика, жители будут оплачивать расход электроэнергии по однотарифной ставке, если самостоятельно не заявят поставщику о необходимости сохранить оба тарифа и не оплатят перепрограммирование счетчиков. Таким образом, сейчас потребителям из Нижнего Тагила оплата и за день, и за ночь начисляется по одному и тому же тарифу. Ранее ночной тариф экономил средства свердловчан: именно по ночному тарифу жителям региона считали плату за использование электроэнергии в выходные и праздники.
В РЭК после нововведения пояснили, что это сделали ради того, чтобы вписаться в ФЗ. Ведь Свердловская область была единственным регионом России с подобными тарифами.