12-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Известно, что 45-летняя женщина ехала за рулем Renault Sandero со стороны улицы Бригадной и при перестроении в другую полосу движения столкнулась с LADA Kalina. Далее автомобиль французской марки наехал на ВАЗ-2121.
Пассажирка Renault — 12-летняя школьница — получила различные повреждения и оказалась в ДГБ Нижнего Тагила. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. В деталях случившегося разбираются автоинспекторы. Опьянение у водителей не установлено, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.