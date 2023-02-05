12-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Нижнем Тагиле

В результате аварии с тремя машинами 12-летняя девочка-пассажир попала в больницу с травмами разной степени тяжести. ДТП произошло на Черноисточинском шоссе, 1 в Нижнем Тагиле 5 февраля приблизительно в 14:00 по уральскому времени.