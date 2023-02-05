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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

12-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Нижнем Тагиле

5 февраля 2023, 14:41
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В результате аварии с тремя машинами 12-летняя девочка-пассажир попала в больницу с травмами разной степени тяжести. ДТП произошло на Черноисточинском шоссе, 1 в Нижнем Тагиле 5 февраля приблизительно в 14:00 по уральскому времени.

Известно, что 45-летняя женщина ехала за рулем Renault Sandero со стороны улицы Бригадной и при перестроении в другую полосу движения столкнулась с LADA Kalina. Далее автомобиль французской марки наехал на ВАЗ-2121.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Пассажирка Renault — 12-летняя школьница — получила различные повреждения и оказалась в ДГБ Нижнего Тагила. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. В деталях случившегося разбираются автоинспекторы. Опьянение у водителей не установлено, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Больница#Ребенок#Травмы
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