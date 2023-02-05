Коксохим ЕВРАЗ НТМК пропал в Нижнем Тагиле из-за выбросов

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Горожане рассказали редакции TagilCity.ru, что не видят труб Коксохима из-за выбросов. Предприятие скрылось за дымкой.
У нас Коксохим пропал. На Вагонке сегодня прямо адок, — сообщила изданию жительница Нижнего Тагила.
Автолюбитель, приехавший в Нижний Тагил из Николо-Павловского днем 5 февраля отметил в беседе с TagilCity.ru, что за городом небо чистое, а при подъезде к Нижнему Тагилу в воздухе виднеется зависший смог от выбросов серо-оранжевого цвета.
Напомним, что утром 4 февраля ветер дул в сторону Северного поселка и гнал выбросы туда. В течение дня направление переменилось и облака пара повисли над Алтайкой. В пятницу, 3 февраля, пункты автоматических станций контроля УГМС зафиксировали превышение ПДК сероводорода и оксида азота. Кроме того, 2 февраля газоанализатор редакции TagilCity.ru уловил завышенные показатели сероводорода.