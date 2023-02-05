Коксохим ЕВРАЗ НТМК пропал в Нижнем Тагиле из-за выбросов

Автолюбитель, приехавший в Нижний Тагил из Николо-Павловского днем 5 февраля отметил в беседе с TagilCity.ru, что за городом небо чистое, а при подъезде к Нижнему Тагилу в воздухе виднеется зависший смог от выбросов серо-оранжевого цвета.