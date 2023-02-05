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Коксохим ЕВРАЗ НТМК пропал в Нижнем Тагиле из-за выбросов

5 февраля 2023, 08:52
Фото: TagilCity.ru
Коксохим пропал в Нижнем Тагиле 5 февраля
Коксохимпроизводство ЕВРАЗ НТМК скрылось из вида из-за пелены выбросов в Нижнем Тагиле 5 февраля. На протяжении четырех дней тагильчане жалуются на зависшие над городом облака вредных испарений в дни НМУ.

Горожане рассказали редакции TagilCity.ru, что не видят труб Коксохима из-за выбросов. Предприятие скрылось за дымкой.

У нас Коксохим пропал. На Вагонке сегодня прямо адок, — сообщила изданию жительница Нижнего Тагила.

Автолюбитель, приехавший в Нижний Тагил из Николо-Павловского днем 5 февраля отметил в беседе с TagilCity.ru, что за городом небо чистое, а при подъезде к Нижнему Тагилу в воздухе виднеется зависший смог от выбросов серо-оранжевого цвета.

Коксохим пропал в Нижнем Тагиле в дни НМУКоксохим пропал в Нижнем Тагиле в дни НМУ
Днем ранее производство было видноДнем ранее производство было видно
Коксохим пропал в Нижнем Тагиле в дни НМУ
Фото: TagilCity.ru
Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУ
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Напомним, что утром 4 февраля ветер дул в сторону Северного поселка и гнал выбросы туда. В течение дня направление переменилось и облака пара повисли над Алтайкой. В пятницу, 3 февраля, пункты автоматических станций контроля УГМС зафиксировали превышение ПДК сероводорода и оксида азота. Кроме того, 2 февраля газоанализатор редакции TagilCity.ru уловил завышенные показатели сероводорода.

Сероводород и оксид азота превысили ПДК в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Выбросы#Коксохим#Коксохимпроизводство#ЕВРАЗ НТМК#Эксклюзив
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