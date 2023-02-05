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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Мужчина из Каменска-Уральского въехал в березу на тюбинге и сломал позвоночник

5 февраля 2023, 06:46
Фото: 1MI
Житель Каменска-Уральского решил покататься на тюбинге, однако в какой-то момент потерял управление над надувными санями и допустил столкновение с одиноко стоящей березой. В результате инцидента, случившегося 4 февраля, мужчина сломал 4 ребра и позвоночник.

Со слов местных жителей, мужчина смог подняться на ноги после случившегося (при помощи других людей) и дойти до места прибытия докторов.

Это было на моих глазах, мы с детьми сегодня там были. Он когда ударился, лежал, вдохнуть не мог от удара. Женщина одна сразу же вызвала скорую, потом ребята его оттащили за капюшон с этого косогора к противоположному берегу и там взяли его под руки и повели к выходу, куда должна была подъехать скорая, — рассказала очевидица в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».

Свердловчане рассказывают, что на участке, который каменцы выбрали для катания, подобные случаи происходят не в первый раз. Местный житель поделился видеозаписями, на которых несколько людей теряют управление над тюбингом, врезаются во что-либо и падают.

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#Анна Варнакина#Тюбинг#Травма#Перелом#Перелом позвоночника#Происшествия#Каменск-Уральский
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