Мужчина из Каменска-Уральского въехал в березу на тюбинге и сломал позвоночник

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Со слов местных жителей, мужчина смог подняться на ноги после случившегося (при помощи других людей) и дойти до места прибытия докторов.
Это было на моих глазах, мы с детьми сегодня там были. Он когда ударился, лежал, вдохнуть не мог от удара. Женщина одна сразу же вызвала скорую, потом ребята его оттащили за капюшон с этого косогора к противоположному берегу и там взяли его под руки и повели к выходу, куда должна была подъехать скорая, — рассказала очевидица в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».
Свердловчане рассказывают, что на участке, который каменцы выбрали для катания, подобные случаи происходят не в первый раз. Местный житель поделился видеозаписями, на которых несколько людей теряют управление над тюбингом, врезаются во что-либо и падают.