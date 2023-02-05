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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Пасмурной и снежной будет рабочая неделя в Нижнем Тагиле

5 февраля 2023, 10:40
Фото: 1MI
Почти всю рабочую неделю в Нижнем Тагиле ожидаются снегопад, ветер и минусовые температуры от 11 до 18 градусов ночью, от 7 до 11 градусов со знаком «минус» — днем.

В понедельник, 6 февраля, в городе прогнозируют -15 градусов ночью и -9 — днем. Скорость ветра не будет превышать 4 метров в секунду, утверждают синоптики портала Гисметео. В Нижнем Тагиле установится пасмурная погода, пойдет небольшой снег.

Во вторник, 7 февраля, погода существенно не изменится. В среду, 8 февраля, ночная температура воздуха упадет до -17 градусов, дневная опустится до -11. Ветер усилится до 11 м/с.

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Уже в четверг, 9 февраля, в Нижнем Тагиле выпадет до 5,4 миллиметра осадков. Порывы ветра уменьшат свою силу до 9 м/с. Ночью в городе потеплеет до -11, а днем воздух прогреется до -7.

В пятницу, 10 февраля, впервые за всю неделю тучи сменятся солнцем, а снегопад отступит. Ветер стихнет, однако ночная температура снова вернется на первоначальные значения до -18.

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#Анна Варнакина#Прогноз#Прогноз погоды#Пасмурная погода#Сильный ветер#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил
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