Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В понедельник, 6 февраля, в городе прогнозируют -15 градусов ночью и -9 — днем. Скорость ветра не будет превышать 4 метров в секунду, утверждают синоптики портала Гисметео. В Нижнем Тагиле установится пасмурная погода, пойдет небольшой снег.
Во вторник, 7 февраля, погода существенно не изменится. В среду, 8 февраля, ночная температура воздуха упадет до -17 градусов, дневная опустится до -11. Ветер усилится до 11 м/с.
Уже в четверг, 9 февраля, в Нижнем Тагиле выпадет до 5,4 миллиметра осадков. Порывы ветра уменьшат свою силу до 9 м/с. Ночью в городе потеплеет до -11, а днем воздух прогреется до -7.
В пятницу, 10 февраля, впервые за всю неделю тучи сменятся солнцем, а снегопад отступит. Ветер стихнет, однако ночная температура снова вернется на первоначальные значения до -18.