Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Тагильчане получили первые платежки по новым тарифам и рассказали об изменениях в сумме. Ранее в регионе отменили действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Для жалующейся жительницы плата за электроэнергию за месяц увеличилась на 246 рублей. В общей сложности рост расходов составил 45%.
Коксохимпроизводство ЕВРАЗ НТМК 5 февраля не было видно из-за выбросов в Нижнем Тагиле. На протяжении четырех дней смога и безветренной погоды от тагильчан поступали жалобы на зависшие над городом облака вредных испарений.
Также в воздухе Нижнего Тагила станция контроля зафиксировала превышения сероводорода и оксида азота. По данным УГМС, превышение было замечено 3 февраля с 00:00 до 12:00 часов в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнениями.
Подрядчика для благоустройства дворов у домов на Вагонке и ГГМ ищет мэрия. Начальная цена контракта составляет 68,6 миллиона рублей. Начать работы нужно 15 апреля и закончить до 30 сентября.
15 февраля в 8.00 начнется запись детей на весенние каникулы в загородные лагеря Нижнего Тагила. Подать документы в МФЦ можно до 19 февраля. Школьники смогут отдохнуть в ЗОЛ «Уральский огонек» и ЗОЛ «Антоновский». Смены длятся по семь дней.