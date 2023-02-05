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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Первые квитанции за свет, пропажа Коксохима и смог в Нижнем Тагиле

5 февраля 2023, 15:29
Фото: 1MI
Четыре дня в смоге провели жители Нижнего Тагила, а первые платежки за свет ужаснули горожан. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 4-5 февраля.

Тагильчане получили первые платежки по новым тарифам и рассказали об изменениях в сумме. Ранее в регионе отменили действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Для жалующейся жительницы плата за электроэнергию за месяц увеличилась на 246 рублей. В общей сложности рост расходов составил 45%.

Как изменится оплата за электричество в Нижнем Тагиле на одноставочном тарифе
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Коксохимпроизводство ЕВРАЗ НТМК 5 февраля не было видно из-за выбросов в Нижнем Тагиле. На протяжении четырех дней смога и безветренной погоды от тагильчан поступали жалобы на зависшие над городом облака вредных испарений.

Коксохим ЕВРАЗ НТМК пропал в Нижнем Тагиле из-за выбросов
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Также в воздухе Нижнего Тагила станция контроля зафиксировала превышения сероводорода и оксида азота. По данным УГМС, превышение было замечено 3 февраля с 00:00 до 12:00 часов в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнениями.

Сероводород и оксид азота превысили ПДК в Нижнем Тагиле
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Подрядчика для благоустройства дворов у домов на Вагонке и ГГМ ищет мэрия. Начальная цена контракта составляет 68,6 миллиона рублей. Начать работы нужно 15 апреля и закончить до 30 сентября.

Два двора на Вагонке и ГГМ реконструируют в Нижнем Тагиле за 68,6 млн
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15 февраля в 8.00 начнется запись детей на весенние каникулы в загородные лагеря Нижнего Тагила. Подать документы в МФЦ можно до 19 февраля. Школьники смогут отдохнуть в ЗОЛ «Уральский огонек» и ЗОЛ «Антоновский». Смены длятся по семь дней.

Запись в лагеря на весенние каникулы стартует в Нижнем Тагиле 15 февраля
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#Елена Озерова#Воздух#Смог#Выбросы#Дворы#Благоустройство#Детские лагеря#Плата за свет#Происшествия#Общество#Экология#Нижний Тагил#Новости УрФО
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