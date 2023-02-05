Тагильчане получили первые платежки по новым тарифам и рассказали об изменениях в сумме. Ранее в регионе отменили действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Для жалующейся жительницы плата за электроэнергию за месяц увеличилась на 246 рублей. В общей сложности рост расходов составил 45%.