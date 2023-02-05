Старший снайпер из ЗАТО под Нижним Тагилом скончался на спецоперации

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Известно, что ныне погибший военнослужащий родился в 8 апреля 1988 года. Панихида и похороны бойца прошли 4 февраля под Нижним Тагилом. Мэрия закрытого территориально-административного образования Свободный выразила соболезнования друзьям и родственникам скончавшегося.
Военный, служивший на территории проведения СВО в должности старшего снайпера, был посмертно удостоен Ордена Мужества, сообщил глава населенного пункта Александр Иванов.
Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим в боях военным из ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым.