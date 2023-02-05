Старший снайпер из ЗАТО под Нижним Тагилом скончался на спецоперации

Известно, что ныне погибший военнослужащий родился в 8 апреля 1988 года. Панихида и похороны бойца прошли 4 февраля под Нижним Тагилом. Мэрия закрытого территориально-административного образования Свободный выразила соболезнования друзьям и родственникам скончавшегося.