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Старший снайпер из ЗАТО под Нижним Тагилом скончался на спецоперации

5 февраля 2023, 05:58
Фото: Александр Иванов "ВКонтакте"
Похороны погибшего на СВО Дмитрия Исаченко
Исаченко Дмитрий Игоревич отправился территорию спецоперации ВС РФ на южных рубежах. Старший снайпер стрелковой роты стрелкового взвода из ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом скончался 11 декабря 2022 года.

Известно, что ныне погибший военнослужащий родился в 8 апреля 1988 года. Панихида и похороны бойца прошли 4 февраля под Нижним Тагилом. Мэрия закрытого территориально-административного образования Свободный выразила соболезнования друзьям и родственникам скончавшегося.

Дмитрий ИсаченкоДмитрий Исаченко
Прощание с Дмитрием ИсаченкоПрощание с Дмитрием Исаченко
Дмитрий Исаченко
Фото: Александр Иванов "ВКонтакте"

Военный, служивший на территории проведения СВО в должности старшего снайпера, был посмертно удостоен Ордена Мужества, сообщил глава населенного пункта Александр Иванов.

В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
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Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим в боях военным из ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым.

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