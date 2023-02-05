Суд в Екатеринбурге вернул дело экс-генерала, подозреваемого в изнасиловании девочки

Напомним, что Гилязов — ветеран вооруженного конфликта в Афганистане. Он в том числе участвовал в двух военных кампаниях в Чечне и в одной — в Сирии. В 2019 году главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин присвоил мужчине звание генерал-майора. Отслужив в новом звании 3 года, Гилязов добровольно покинул пост, сославшись на состояние здоровья. По обвинительному приговору в рамках дела проходят еще 2 человека — бывший заведующий в онкодиспансере Свердловской области Иван Собачев и его знакомая Оксана Гортинская.