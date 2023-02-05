Суд в Екатеринбурге вернул дело экс-генерала, подозреваемого в изнасиловании девочки

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Мужчину обвиняют в сексуальном насилии и насильственных действиях сексуального характера. В пострадавших числится школьница. Судья в Екатеринбурге постановил вернуть обвинителю дело из-за нарушений, допущенных при составлении завершающего предварительное следствие процессуального документа. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Гилязов — ветеран вооруженного конфликта в Афганистане. Он в том числе участвовал в двух военных кампаниях в Чечне и в одной — в Сирии. В 2019 году главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин присвоил мужчине звание генерал-майора. Отслужив в новом звании 3 года, Гилязов добровольно покинул пост, сославшись на состояние здоровья. По обвинительному приговору в рамках дела проходят еще 2 человека — бывший заведующий в онкодиспансере Свердловской области Иван Собачев и его знакомая Оксана Гортинская.
Следователи предполагают, что подозреваемые узнали о несовершеннолетней девушке из telegram-канала. 15-летнюю учащуюся школы позвали на совместное времяпровождение на территории съемной жилплощади на улице Союзной. Предположительно, после случая насилия юная екатеринбурженка выбежала из дома и обратилась к охраннику за помощью. Сторож вызвал правоохранителей. Те приехали, и при обыске квартиры нашли бутылки из-под спиртного и остатки наркотиков, а также использованные презервативы.