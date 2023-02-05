Тагильчане выберут объекты на благоустройство в 2024 году

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
3 февраля прошло заседание общественной комиссии. На повестку была вынесена тема обеспечения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил», которая осуществляется с 2017 по 2027 годы. Деятельность производится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По результатам голосования были определены объекты инфраструктуры, которые будут вынесены на рейтинговое голосование.
Напомним, что онлайн-обсуждения проходили с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Отдать свой голос за общественные пространства любой желающий мог на интернет-ресурсе горадминистрации Нижнего Тагила. В завершившемся этапе голосования участвовало более 20 000 тагильчан.
Среди 12 городских пространств определились 4 лидирующие позиции, которые комиссия решила вынести на рейтинговое голосование. В шорт-лист вошли:
Со слов мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, положительные изменения на территории муниципалитета возможны лишь в случае активной жизненной позиции горожан, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, что в список фаворитов тагильчан должны были войти как минимум 2 общественные территории. Дальнейшая борьба за право благоустройства продолжится на едином федеральном портале. Финальный этап голосования пройдет с 15 апреля по 30 мая 2023 года.