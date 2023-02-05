Тагильчане выберут объекты на благоустройство в 2024 году

3 февраля прошло заседание общественной комиссии. На повестку была вынесена тема обеспечения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил», которая осуществляется с 2017 по 2027 годы. Деятельность производится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По результатам голосования были определены объекты инфраструктуры, которые будут вынесены на рейтинговое голосование.