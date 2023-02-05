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Тагильчане выберут объекты на благоустройство в 2024 году

5 февраля 2023, 09:09
Фото: 1MI
Завершился очередной этап голосования, в котором жители Нижнего Тагила определяли объекты благоустройства для рейтингового голосования. Общественная комиссия утвердила 4 лидирующие позиции. Планы по облагораживанию общественных территорий будут реализованы в 2024 году.

3 февраля прошло заседание общественной комиссии. На повестку была вынесена тема обеспечения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил», которая осуществляется с 2017 по 2027 годы. Деятельность производится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По результатам голосования были определены объекты инфраструктуры, которые будут вынесены на рейтинговое голосование.

Напомним, что онлайн-обсуждения проходили с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Отдать свой голос за общественные пространства любой желающий мог на интернет-ресурсе горадминистрации Нижнего Тагила. В завершившемся этапе голосования участвовало более 20 000 тагильчан.

Голосование за благоустройство территорий в 2024 году заканчивается в Нижнем Тагиле
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Среди 12 городских пространств определились 4 лидирующие позиции, которые комиссия решила вынести на рейтинговое голосование. В шорт-лист вошли:

  1. Площадь перед зданием Машиностроительного техникума на проспекте Вагоностроителей, 14А.
  2. Придомовая территория в пределах многоквартирных домов No 5, 7, 11 по проспекту Строителей.
  3. Парк в микрорайоне Рудник им. III Интернационала.
  4. Участок Ленинградского проспекта (от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского).
До конца голосования за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле остается 2 недели
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Со слов мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, положительные изменения на территории муниципалитета возможны лишь в случае активной жизненной позиции горожан, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, что в список фаворитов тагильчан должны были войти как минимум 2 общественные территории. Дальнейшая борьба за право благоустройства продолжится на едином федеральном портале. Финальный этап голосования пройдет с 15 апреля по 30 мая 2023 года.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Город#Голосование#Благоустройство#Благоустройство города
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