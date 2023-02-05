«Тайну Демидовского маяка» открыли для себя школьники из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Первыми зрителями фильма стали дети, которые учатся в ближайших к кинотеатру школах. На сеанс собрались несколько десятков ребят. Перед показом прошла пресс-конференция, на которой режиссер, оператор и актеры поведали юным жителям Нижнего Тагила историю создания фильма, рассказали о собственном опыте съемок. Оказалось, что «Тайна Демидовского маяка» стала дебютом для многих исполнителей киноролей.
Мэр Владислав Пинаев оказывал поддержку в проведении съемок «Киностудии детских и юношеских фильмов им. Ролана Быкова». Он также подарил творческому коллективу подарки от города. Со слов главы Нижнего Тагила, художественный фильм для города — событие историческое. Глава муниципалитета считает, что у кинокартины должно появиться продолжение, рассказывающее о богатой на тайны и мифы истории местности.
По мнению сценариста и режиссера Юрия Овчинникова, «история получилась». Фильм заинтересует молодых людей от 8 до 14 лет — именно на такую аудиторию он создавался. При поддержке главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева кинокартину, которая превратилась в полнометражную ленту из короткометражного кино, школьники смогут смотреть бесплатно в рамках показов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Юрий Овчинников также отметил, что авторы планируют запустить новый проект детского комедийного сериала для семей, одна часть которого также будет сниматься на территории Нижнего Тагила.