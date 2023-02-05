TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

«Тайну Демидовского маяка» открыли для себя школьники из Нижнего Тагила

5 февраля 2023, 13:48
Фото: TagilCity.ru
Полнометражный художественный фильм «Тайна Демидовского маяка» показали школьникам в кинотеатре «Красногвардеец». Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил актеров и обсудил с авторами кинофильма дальнейшее сотрудничество в городе.

Первыми зрителями фильма стали дети, которые учатся в ближайших к кинотеатру школах. На сеанс собрались несколько десятков ребят. Перед показом прошла пресс-конференция, на которой режиссер, оператор и актеры поведали юным жителям Нижнего Тагила историю создания фильма, рассказали о собственном опыте съемок. Оказалось, что «Тайна Демидовского маяка» стала дебютом для многих исполнителей киноролей.

Мэр Владислав Пинаев оказывал поддержку в проведении съемок «Киностудии детских и юношеских фильмов им. Ролана Быкова». Он также подарил творческому коллективу подарки от города. Со слов главы Нижнего Тагила, художественный фильм для города — событие историческое. Глава муниципалитета считает, что у кинокартины должно появиться продолжение, рассказывающее о богатой на тайны и мифы истории местности.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Фильм режиссера из Екатеринбурга стал новогодним хитом в Свердловской области
Узнать подробнее

По мнению сценариста и режиссера Юрия Овчинникова, «история получилась». Фильм заинтересует молодых людей от 8 до 14 лет — именно на такую аудиторию он создавался. При поддержке главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева кинокартину, которая превратилась в полнометражную ленту из короткометражного кино, школьники смогут смотреть бесплатно в рамках показов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Юрий Овчинников также отметил, что авторы планируют запустить новый проект детского комедийного сериала для семей, одна часть которого также будет сниматься на территории Нижнего Тагила.

Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге начались съемки фильма с Ромой ЗверемПосвященный Уралу фильм покажут в саду ЕкатеринбургаФильм режиссера из Нижнего Тагила выходит во всероссийский прокатФильм о 300-летней истории презентовали в Нижнем Тагиле
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дети#Кинотеатр#Фильм#Бесплатно#Город
Подпишитесь
Жительница Тагила сравнила платежки за свет в январе и декабре и ужаснулась разнице
Вчера, 09:28
Коксохим ЕВРАЗ НТМК пропал в Нижнем Тагиле из-за выбросов
Сегодня, 08:52
Старший снайпер из ЗАТО под Нижним Тагилом скончался на спецоперации
Сегодня, 05:58
Анатолий Чернов стал новым замдиректора Центра организации дорожного движения
Вчера, 06:39
Тагильчане выберут объекты на благоустройство в 2024 году
Сегодня, 09:09
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
2 февраля 06:17