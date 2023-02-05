«Тайну Демидовского маяка» открыли для себя школьники из Нижнего Тагила

Мэр Владислав Пинаев оказывал поддержку в проведении съемок «Киностудии детских и юношеских фильмов им. Ролана Быкова». Он также подарил творческому коллективу подарки от города. Со слов главы Нижнего Тагила, художественный фильм для города — событие историческое. Глава муниципалитета считает, что у кинокартины должно появиться продолжение, рассказывающее о богатой на тайны и мифы истории местности.