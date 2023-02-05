В Ревде осудили обвиняемого в растлении 11-летней школьницы

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Известно, что знакомство жителей Ревды произошло в социальных сетях. О том, что случилось между девочкой и взрослым мужчиной, пострадавшая рассказала сестре. Родственница обратилась с откровенным разговором к маме, а та — к правоохранителям. Те начали следствие по факту изнасилования, сообщает «Ревда-Инфо» со ссылкой на местную прокуратуру.
Сыщики обнаружили у подсудимого еще одну откровенную переписку с 14-летней девочкой. Мужчина утверждал, что девушки врали ему о возрасте, однако информацию опровергли обе школьницы. Обвиняемый раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Его приговор еще подлежит обжалованию.