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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Ревде осудили обвиняемого в растлении 11-летней школьницы

5 февраля 2023, 11:17
Фото: 1MI
Ревдинский городской суд приговорил 34-летнего мужчину к 15 годам колонии за изнасилование, развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Житель Ревды и школьница менялись интимными фотографиями и вступали в половой акт.

Известно, что знакомство жителей Ревды произошло в социальных сетях. О том, что случилось между девочкой и взрослым мужчиной, пострадавшая рассказала сестре. Родственница обратилась с откровенным разговором к маме, а та — к правоохранителям. Те начали следствие по факту изнасилования, сообщает «Ревда-Инфо» со ссылкой на местную прокуратуру.

Сыщики обнаружили у подсудимого еще одну откровенную переписку с 14-летней девочкой. Мужчина утверждал, что девушки врали ему о возрасте, однако информацию опровергли обе школьницы. Обвиняемый раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Его приговор еще подлежит обжалованию.

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#Анна Варнакина#Ревда#Криминал#Изнасилование#Суд#Несовершеннолетние#Секс
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