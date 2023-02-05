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Запись в лагеря на весенние каникулы стартует в Нижнем Тагиле 15 февраля

5 февраля 2023, 11:32
Фото: 1MI
15 февраля в 8.00 начнется запись детей на весенние каникулы в загородные лагеря Нижнего Тагила. Подать документы в МФЦ можно до 19 февраля, а при регистрации онлайн — до 21 февраля.

В 2023 году весенние смены будут организованы для тагильских школьников в ЗОЛ «Уральский огонек» и ЗОЛ «Антоновский». Смена продлится 7 дней, с 18 по 24 марта. Цена путевки на одного ребенка составит 7 119 рублей, родительская плата — 1 423 рубля (20% стоимости).

Подать документы можно на Портале образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/, либо очно, через офисы МФЦ (проспект Вагоностроителей, 64, улица Космонавтов, 45, улица Металлургов, 46 Б).

При регистрации онлайн оригиналы документов затем необходимо предоставить в МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» на улице Циолковского, 34. Путевки будут выдаваться родителям в МФЦ с 4 по 9 марта.

Документы, необходимые для регистрации заявления:

  • паспорт родителя;
  • свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (с 14-летнего возраста);
  • документы, подтверждающие право на получение бесплатной путевки;
  • документы, подтверждающие право на первоочередное или внеочередное получение путевки.

Напомним, более тысячи тагильских школьников получили путевки в загородные лагеря на период зимних каникул. Кроме того, в городе функционировали и лагеря с дневным пребыванием детей.

Более тысячи школьников Нижнего Тагила отдохнут зимой в лагерях
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#Евгения Сафина#Дети#Лагеря#Управление образования#Отдых#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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