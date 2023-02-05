Запись в лагеря на весенние каникулы стартует в Нижнем Тагиле 15 февраля

В 2023 году весенние смены будут организованы для тагильских школьников в ЗОЛ «Уральский огонек» и ЗОЛ «Антоновский». Смена продлится 7 дней, с 18 по 24 марта. Цена путевки на одного ребенка составит 7 119 рублей, родительская плата — 1 423 рубля (20% стоимости).