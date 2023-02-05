Запись в лагеря на весенние каникулы стартует в Нижнем Тагиле 15 февраля

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В 2023 году весенние смены будут организованы для тагильских школьников в ЗОЛ «Уральский огонек» и ЗОЛ «Антоновский». Смена продлится 7 дней, с 18 по 24 марта. Цена путевки на одного ребенка составит 7 119 рублей, родительская плата — 1 423 рубля (20% стоимости).
Подать документы можно на Портале образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/, либо очно, через офисы МФЦ (проспект Вагоностроителей, 64, улица Космонавтов, 45, улица Металлургов, 46 Б).
При регистрации онлайн оригиналы документов затем необходимо предоставить в МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» на улице Циолковского, 34. Путевки будут выдаваться родителям в МФЦ с 4 по 9 марта.
Документы, необходимые для регистрации заявления:
Напомним, более тысячи тагильских школьников получили путевки в загородные лагеря на период зимних каникул. Кроме того, в городе функционировали и лагеря с дневным пребыванием детей.