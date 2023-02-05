Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Екатеринбурге

Оба автомобиля получили повреждения. Известно, что Ford ехал со стороны Автономных Республик по направлению к Хасановской. Он поворачивал налево, во двор жилого дома, при этом не уступив право проезда автомобилю французского производства. Машина двигалась по встречной полосе движения. Об этом сообщает ГИБДД Екатеринбурга.