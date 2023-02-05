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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Екатеринбурге

5 февраля 2023, 09:58
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
ДТП на улице Шаумяна в Екатеринбурге
Два автомобиля не поделили проезжую часть, в результате чего произошло столкновение. Ford протаранил Peugeot вблизи дома на улице Шаумяна, 36 в Екатеринбурге. Среди пострадавших оказалась автовладелица, ей 35 лет.

Оба автомобиля получили повреждения. Известно, что Ford ехал со стороны Автономных Республик по направлению к Хасановской. Он поворачивал налево, во двор жилого дома, при этом не уступив право проезда автомобилю французского производства. Машина двигалась по встречной полосе движения. Об этом сообщает ГИБДД Екатеринбурга.

Известно, что пострадала автовладелица. Какие именно травмы она получила, не сообщается. Также неизвестно, была ли женщина направлена в медицинские учреждения для постоянного медицинского надзора или предпочла домашнее лечение.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Пострадавшие#Авария#Машина#Столкновение
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