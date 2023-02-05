Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Оба автомобиля получили повреждения. Известно, что Ford ехал со стороны Автономных Республик по направлению к Хасановской. Он поворачивал налево, во двор жилого дома, при этом не уступив право проезда автомобилю французского производства. Машина двигалась по встречной полосе движения. Об этом сообщает ГИБДД Екатеринбурга.
Известно, что пострадала автовладелица. Какие именно травмы она получила, не сообщается. Также неизвестно, была ли женщина направлена в медицинские учреждения для постоянного медицинского надзора или предпочла домашнее лечение.