Житель Асбеста отсудил у Skillbox 250 тысяч рублей за некачественные услуги

Решение приобрести курс пришло к Владимиру К. 24 февраля 2021 года. Для приобретения курса за 105 тысяч рублей он взял кредит в «Почта Банке». Мужчина приступил к занятиям в марте, однако уже в августе решил расторгнуть с образовательной платформой все соглашения: материалы оказались слишком трудными, а услуги не соответствовали описанным на сайте целям и условиям. Также житель Асбеста обнаружил ошибку в работе системы: несмотря на массу ошибок, его задания считались принятыми.