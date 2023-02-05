Житель Асбеста отсудил у Skillbox 250 тысяч рублей за некачественные услуги

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Решение приобрести курс пришло к Владимиру К. 24 февраля 2021 года. Для приобретения курса за 105 тысяч рублей он взял кредит в «Почта Банке». Мужчина приступил к занятиям в марте, однако уже в августе решил расторгнуть с образовательной платформой все соглашения: материалы оказались слишком трудными, а услуги не соответствовали описанным на сайте целям и условиям. Также житель Асбеста обнаружил ошибку в работе системы: несмотря на массу ошибок, его задания считались принятыми.
В апреле 2022 К. написал к Skillbox с требованием приостановить действие договора и запросил возврат денежных средств. Вернули лишь часть от затраченного — 49,8 тысячи рублей. Мужчина не был удовлетворен и пошел в суд.
Государственный орган встал на защиту жителя Асбеста и в сентябре 2022 года вынес решение в его пользу. Решение вступило в силу в январе 2023-го. В итоге Владимиру К. вернули 251,2 тысячи рублей, следует из материалов суда Асбеста.