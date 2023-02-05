Жителям Екатеринбурга ответили на жалобы о запахе газа

Со слов людей, в городе пахло «какой-то химией». Пока одни были уверены в химическом происхождении запаха, другие не сомневались — это именно газ. Обращение было направлено в «Екатеринбурггаз». Пресс-служба ведомства сообщила, что утечки в газопроводе не наблюдается, а городские системы работают в нормальном режиме.