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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Жителям Екатеринбурга ответили на жалобы о запахе газа

5 февраля 2023, 07:04
Фото: 1MI
На возможную утечку газа пожаловались жители Екатеринбурга, чьи жилые дома находятся в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш. К решению вопроса подключились службы МЧС и газовики «Екатеринбурггаза». Жалобы от екатеринбуржцев поступали ночью с 3 на 4 февраля.

Со слов людей, в городе пахло «какой-то химией». Пока одни были уверены в химическом происхождении запаха, другие не сомневались — это именно газ. Обращение было направлено в «Екатеринбурггаз». Пресс-служба ведомства сообщила, что утечки в газопроводе не наблюдается, а городские системы работают в нормальном режиме.

По всем адресам заявок жителей Екатеринбурга были направлены отряды МЧС, которые обследовали газовую инфраструктуру Орджоникидзевского района.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Экология#Бытовой газ#Жалобы#Запах
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