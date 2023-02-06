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Updated Сегодня, 05:08

55 тысяч семей получили единое детское пособие в Свердловской области

6 февраля 2023, 05:06
Фото: 1MI
В течение января 55 000 детей из Свердловской области получили новое единое пособие. Форма господдержки предусматривает объединение всех положенных льгот в рамках одного перевода.

Всего свердловским семьям выдали в виде выплат более 477,9 миллиона рублей. Единое пособие выдается тем, кто в нем нуждается. Оно объединяет все ранее положенные меры соцподдержки для семей с первым и третьим ребенком до 3 лет, ежемесячные выплаты на несовершеннолетних от 3 до 17 лет, а также платежи для беременных. Информацию сообщает пресс-служба Социального фонда РФ по Свердловской области.

Среди получивших материальную помощь числится 2,6 тысячи первенцев до 3 лет. Все они появились на свет до завершения 2022 года. Их родителям выплатили более 37,9 миллиона рублей.

Путин подписал закон о едином детском пособии с 1 января 2023 года
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Общество#Пособие#Господдержка#Социальная поддержка#Деньги
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