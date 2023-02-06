55 тысяч семей получили единое детское пособие в Свердловской области

Всего свердловским семьям выдали в виде выплат более 477,9 миллиона рублей. Единое пособие выдается тем, кто в нем нуждается. Оно объединяет все ранее положенные меры соцподдержки для семей с первым и третьим ребенком до 3 лет, ежемесячные выплаты на несовершеннолетних от 3 до 17 лет, а также платежи для беременных. Информацию сообщает пресс-служба Социального фонда РФ по Свердловской области.