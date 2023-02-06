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Updated Сегодня, 10:16

Алексей Храмцов уволился из мэрии Нижнего Тагила

6 февраля 2023, 10:14
Фото: Ura.ru
В Нижнем Тагиле из администрации уволился один из чиновников. Свой пост покинул Алексей Храмцов. Он был главой упразднённого управления территориального развития и общественных связей.

Известно, что начальник написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает ИА «Все новости».

Алексей Храмцов родом из Верхотурья. До 2019 года он был директором местного управления образования. В этом же году он стал главой аппарата администрации Нижнего Тагила. Позднее эту должность ликвидировали, и уже в июле чиновник стал главой управления территориального развития и общественных связей.

А в начале 2023 года в мэрии объединили два управления – экономическое и территориального развития. Новое ведомство стало называться Управлением экономики и территориального развития. Его руководителем стала Ирина Трифонова. Также Управление подчинили вице-мэру по финансово-экономической политике Алексею Бурдилову.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Увольнение#Мэрия#Администрация#Чиновник#Город#Алексей Храмцов
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