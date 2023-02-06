Алексей Храмцов уволился из мэрии Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Известно, что начальник написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает ИА «Все новости».
Алексей Храмцов родом из Верхотурья. До 2019 года он был директором местного управления образования. В этом же году он стал главой аппарата администрации Нижнего Тагила. Позднее эту должность ликвидировали, и уже в июле чиновник стал главой управления территориального развития и общественных связей.
А в начале 2023 года в мэрии объединили два управления – экономическое и территориального развития. Новое ведомство стало называться Управлением экономики и территориального развития. Его руководителем стала Ирина Трифонова. Также Управление подчинили вице-мэру по финансово-экономической политике Алексею Бурдилову.