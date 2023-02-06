Алексей Храмцов уволился из мэрии Нижнего Тагила

Алексей Храмцов родом из Верхотурья. До 2019 года он был директором местного управления образования. В этом же году он стал главой аппарата администрации Нижнего Тагила. Позднее эту должность ликвидировали, и уже в июле чиновник стал главой управления территориального развития и общественных связей.