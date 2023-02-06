TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Бизнесмен заплатит свердловчанину 740 тысяч рублей за некачественную баню

6 февраля 2023, 12:02
Фото: 1MI
Свердловского бизнесмена через суд обязали заплатить мужчине 740 тысяч рублей за некачественную баню.

В 2020 году Владимир Н. заключил договор с ИП Шибаевым М.Г. на покупку каркасной конструкции «Баня Новая Скандинавия». За конструкцию он заплатил 331 тысячу рублей. Гарантийный срок товара обозначался в 1 год, сообщает Свердловский областной суд.

Уже при приемке товара Владимир заметил на конструкции недостатки. А во время пользования ею он узнал, что окна в конструкции установлены некачественно, а из-за плохого монтажа кровли стали гнить доски. Через год он потребовал у продавца исправить недостатки, но просьба не была исполнена. Тогда он в письменном виде потребовал возврат средств.

Позднее он обратился в Камышловский районный суд с иском к Шибаеву М.Г. Он требовал вернуть деньги, выплатить неустойку, оплатить убытки, штраф и судебные расходы.

Суд удовлетворил его требования частично. С бизнесмена взыскали стоимость товара – 331 тысяча рублей, убытки – 279 тысяч рублей, неустойку – 50 тысяч рублей, 330 тысяч рублей штрафа и расходы на представителя – 30 тысяч рублей.

С жалобой на решение суда мужчина обратился в Свердловский областной суд. Суд учел, что предприниматель был готов устранить недостатки. То есть спор мужчины могли урегулировать еще до суда.

В результате решение Камышловского районного суда в части взыскания штрафа было уменьшено до 100 тысяч рублей. Также суд обязал покупателя вернуть продавцу баню.

Суд в Екатеринбурге вернул дело экс-генерала, подозреваемого в изнасиловании девочки
Узнать подробнее
Читайте также:
Серийный грабитель будет этапирован на суд в Нижний Тагил из Ростовской областиСуд арестовал второго полицейского в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в автоСуд арестовал полицейского в Нижнем Тагиле после смерти задержанного в служебном авто
#Елена Озерова#Баня#Деньги#Суд#Штраф#Продавец#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:50
Жительница Тагила сравнила платежки за свет в январе и декабре и ужаснулась разнице
4 февраля 09:28
С фермой и прудом: на Урале продают коттедж за 200 миллионов
Сегодня, 07:10
Владимир Зеленский ввел санкции против заводов в Свердловской области
Сегодня, 05:46
Тагильчане выберут объекты на благоустройство в 2024 году
Вчера, 09:09
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
2 февраля 06:17