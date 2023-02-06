Бизнесмен заплатит свердловчанину 740 тысяч рублей за некачественную баню

Суд удовлетворил его требования частично. С бизнесмена взыскали стоимость товара – 331 тысяча рублей, убытки – 279 тысяч рублей, неустойку – 50 тысяч рублей, 330 тысяч рублей штрафа и расходы на представителя – 30 тысяч рублей.



С жалобой на решение суда мужчина обратился в Свердловский областной суд. Суд учел, что предприниматель был готов устранить недостатки. То есть спор мужчины могли урегулировать еще до суда.



В результате решение Камышловского районного суда в части взыскания штрафа было уменьшено до 100 тысяч рублей. Также суд обязал покупателя вернуть продавцу баню.