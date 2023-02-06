Бизнесмен заплатит свердловчанину 740 тысяч рублей за некачественную баню

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В 2020 году Владимир Н. заключил договор с ИП Шибаевым М.Г. на покупку каркасной конструкции «Баня Новая Скандинавия». За конструкцию он заплатил 331 тысячу рублей. Гарантийный срок товара обозначался в 1 год, сообщает Свердловский областной суд.
Уже при приемке товара Владимир заметил на конструкции недостатки. А во время пользования ею он узнал, что окна в конструкции установлены некачественно, а из-за плохого монтажа кровли стали гнить доски. Через год он потребовал у продавца исправить недостатки, но просьба не была исполнена. Тогда он в письменном виде потребовал возврат средств.
Позднее он обратился в Камышловский районный суд с иском к Шибаеву М.Г. Он требовал вернуть деньги, выплатить неустойку, оплатить убытки, штраф и судебные расходы.
Суд удовлетворил его требования частично. С бизнесмена взыскали стоимость товара – 331 тысяча рублей, убытки – 279 тысяч рублей, неустойку – 50 тысяч рублей, 330 тысяч рублей штрафа и расходы на представителя – 30 тысяч рублей.
С жалобой на решение суда мужчина обратился в Свердловский областной суд. Суд учел, что предприниматель был готов устранить недостатки. То есть спор мужчины могли урегулировать еще до суда.
В результате решение Камышловского районного суда в части взыскания штрафа было уменьшено до 100 тысяч рублей. Также суд обязал покупателя вернуть продавцу баню.