Более 2 млрд рублей выделили на строительство школ и садиков в Свердловской области

На полученные деньги в течение года возведут 7 школ в различных муниципалитетах субъекта, а также детсады в Мичуринском районе Екатеринбурга, в селе Балтым и Сажино Артемовского ГО. Система регионального здравоохранения пополнится восьмью новыми многопрофильными лечебно-профилактическими учреждениями для оказания амбулаторной медицинской помощи, а культурная сфера — ДК и центрами развития искусств.