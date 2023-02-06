Более 2 млрд рублей выделили на строительство школ и садиков в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
На полученные деньги в течение года возведут 7 школ в различных муниципалитетах субъекта, а также детсады в Мичуринском районе Екатеринбурга, в селе Балтым и Сажино Артемовского ГО. Система регионального здравоохранения пополнится восьмью новыми многопрофильными лечебно-профилактическими учреждениями для оказания амбулаторной медицинской помощи, а культурная сфера — ДК и центрами развития искусств.
Благодаря допфинансированию в Свердловской области также сможет завершиться постройка объектов, необходимых для проведения Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Областная столица готовится к прибытию спортсменов из Бразилии, Индии, КНР, ЮАР, Беларуси, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и других стран-партнеров, сообщает департамент информационной политики.
Также деньги направят на строительство муниципальных дошкольных учреждений, образовательных заведений среднего звена, поликлиник и других важных инфраструктурных объектов.