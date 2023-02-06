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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

Более 2 млрд рублей выделили на строительство школ и садиков в Свердловской области

6 февраля 2023, 04:22
Фото: 1MI
Для постройки социальных и спортивных объектов в Свердловской области власти вспомогательно выделили 2 миллиарда рублей, которые получили в виде субсидий из госбюджета и инфраструктурных кредитов. Объем федеральной программы в 2023 году вырос до 27,3 миллиарда рублей.

На полученные деньги в течение года возведут 7 школ в различных муниципалитетах субъекта, а также детсады в Мичуринском районе Екатеринбурга, в селе Балтым и Сажино Артемовского ГО. Система регионального здравоохранения пополнится восьмью новыми многопрофильными лечебно-профилактическими учреждениями для оказания амбулаторной медицинской помощи, а культурная сфера — ДК и центрами развития искусств.

Благодаря допфинансированию в Свердловской области также сможет завершиться постройка объектов, необходимых для проведения Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Областная столица готовится к прибытию спортсменов из Бразилии, Индии, КНР, ЮАР, Беларуси, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и других стран-партнеров, сообщает департамент информационной политики.

Также деньги направят на строительство муниципальных дошкольных учреждений, образовательных заведений среднего звена, поликлиник и других важных инфраструктурных объектов.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Экономика#Строительство#Субсидии#Финансирование
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