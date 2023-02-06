Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
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Updated Сегодня, 16:01
На участках дорог по проспекту Мира и по улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле временно ограничили скорость движения до 20 км/час. Ограничение ввели из-за неровностей на дороге.
В Свердловской области продают самый коттедж с фермой за 200 млн рублей. Он находится в поселке Октябрьский Бисертского городского округа и занимает 1132 м² на 450 сотках. Имение расположено в 120 км от Екатеринбурга в сторону Перми.
Конец прошлой недели выдался для Нижнего Тагила экологически неблагоприятным — город накрыл смог, а ЕВРАЗ НТМК продолжает нарушать природоохранное законодательство. Рассказываем о главных эко-событиях недели.
Ремонт нового офиса МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2а подходит к концу. Здесь будут работать 36 окон. Для сотрудников здесь уже установлены столы с перегородками, завезены тумбочки и стулья.
II и III этапы соревнований ICE DRIFT 2023 и EXTREME IСЕ 2023 на территории Невьянского ГО отменили из-за нарушений Правил охраны жизни людей на водных объектах. Также организаторы не смогли согласовать мероприятие с местными ведомствами.