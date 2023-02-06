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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Гонки под Невьянском отменены, а в Нижнем Тагиле завершается ремонт МФЦ

6 февраля 2023, 15:59
Фото: 1MI
Гонки под Невьянском отменены из-за нарушения правил, а в Нижнем Тагиле завершается ремонт МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка». Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 февраля.

На участках дорог по проспекту Мира и по улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле временно ограничили скорость движения до 20 км/час. Ограничение ввели из-за неровностей на дороге.

На дорогах Нижнего Тагила ограничили скорость движения
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В Свердловской области продают самый коттедж с фермой за 200 млн рублей. Он находится в поселке Октябрьский Бисертского городского округа и занимает 1132 м² на 450 сотках. Имение расположено в 120 км от Екатеринбурга в сторону Перми.

С фермой и прудом: на Урале продают коттедж за 200 миллионов
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Конец прошлой недели выдался для Нижнего Тагила экологически неблагоприятным — город накрыл смог, а ЕВРАЗ НТМК продолжает нарушать природоохранное законодательство. Рассказываем о главных эко-событиях недели.

Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК
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Ремонт нового офиса МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2а подходит к концу. Здесь будут работать 36 окон. Для сотрудников здесь уже установлены столы с перегородками, завезены тумбочки и стулья.

Ремонт нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила близится к завершению
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II и III этапы соревнований ICE DRIFT 2023 и EXTREME IСЕ 2023 на территории Невьянского ГО отменили из-за нарушений Правил охраны жизни людей на водных объектах. Также организаторы не смогли согласовать мероприятие с местными ведомствами.

Минприроды запретило гонки на льду под Невьянском
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