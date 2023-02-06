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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:12

Хоккеист из Нижнего Тагила получил вызов в сборную на Международный турнир

6 февраля 2023, 09:10
Фото: 1MI
В составе юниорской сборной России в Международных соревнованиях поучаствует хоккеист из Нижнего Тагила.

Это нападающий Артем Кулябин. Он вызван на сбор для подготовки к соревнованиям Eurasia Jastar Cup. Сам турнир проходит в Казахстане с 3 по 8 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

В состязаниях сражаются спортсмены из России, Казахстана и Белоруссии. С сезона 2020-2021 годов Артем Кулябин играет за «Трактор-2007» из Челябинска. Хоккеем он начал заниматься в школе «Спутник».

Сейчас юноше 16 лет. Ранее он представлял сборную Уральского федерального округа.

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#Нижний Тагил#Спорт#Спортсмен#Турнир#Соревнования#Елена Озерова
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