Хоккеист из Нижнего Тагила получил вызов в сборную на Международный турнир

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Это нападающий Артем Кулябин. Он вызван на сбор для подготовки к соревнованиям Eurasia Jastar Cup. Сам турнир проходит в Казахстане с 3 по 8 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.
В состязаниях сражаются спортсмены из России, Казахстана и Белоруссии. С сезона 2020-2021 годов Артем Кулябин играет за «Трактор-2007» из Челябинска. Хоккеем он начал заниматься в школе «Спутник».
Сейчас юноше 16 лет. Ранее он представлял сборную Уральского федерального округа.