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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК

6 февраля 2023, 06:50
Конец минувшей недели выдался для Нижнего Тагила экологически неблагоприятным — на город опустился смог из выбросов, а ЕВРАЗ НТМК продолжает нарушать природоохранное законодательство. Экоитоги недели с 30 января по 5 февраля читайте в материале TagilCity.ru.

В начале прошедшей недели воздух в Нижнем Тагиле, по данным замеров TagilCity.ru и постов «Уральского УГМС», оставался чистым. Однако ближе к выходным город накрыл смог, а метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. 2 февраля газоанализатор редакции поймал на Вагонке превышение сероводорода в размере 1,25 ПДК. В этот же день станция УГМС на Красном Камне зафиксировала превышение оксида азота до 1,3 ПДК.

Превышение сероводорода поймал газоанализатор на Вагонке в Нижнем Тагиле 2 февраля
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3 февраля превышение выбросов в воздухе поймали посты мониторинга воздуха Министерства экологии Свердловской области. Сероводород превышал на улице Бирюзовой — до 1,9 ПДК, а оксид азота на Уральском проспекте — 1,2 ПДК.

Сероводород и оксид азота превысили ПДК в Нижнем Тагиле
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На следующий день, 4 февраля, дымка из выбросов продолжала висеть над Нижним Тагилом. Жители города жаловали на ухудшение самочувствия и невозможность проветрить комнаты из-за неприятного запаха.

Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУ
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В последний день недели завеса из выбросов над городом стала настолько плотной, что с горизонта перестали быть видны заводские трубы коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

Коксохим ЕВРАЗ НТМК пропал в Нижнем Тагиле из-за выбросов
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По итогам января, превышения вредных веществ в городе были только три раза. Пост «Уральского УГМС» поймал 6 января превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК на Сухоложском поселке. В этот же день станция ведомства зафиксировала на Тагилстрое превышение диоксида серы в размере 1,03 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru показывал превышение диоксида азота до 2 ПДК 13 января.

Сероводород и диоксид азота превышали норму в воздухе Нижнего Тагила в январе
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Тем временем главный загрязнитель воздуха в Нижнем Тагиле — ЕВРАЗ НТМК — продолжает нарушать экологическое законодательство. Проверка Росприроднадзора, проводившаяся после жалоб жителей, показала, что предприятие нарушает правила эксплуатации установки очистки газа, сверх нормы выбрасывает вредные вещества в воздух, не нормирует их, а также на территории комбината есть неучтенные источники выбросов. В отношении должностных лиц возбуждены административные дела.

Нарушения в области охраны атмосферного воздуха выявлены на НТМК в Нижнем Тагиле
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В Екатеринбурге на сортировочной станции едва не произошла экологическая катастрофа. Из грузового вагона-контейнера вытекла щелочь. По предварительным данным, причиной этому стала неисправность емкости. Ни людям, ни окружающей среде ущерба нанесено не было.

Щелочь вытекла из грузового вагона на ж/д станции в Екатеринбурге
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#Анна Григорьева#Выбросы#Смог#Замеры#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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