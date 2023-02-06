Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК

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В начале прошедшей недели воздух в Нижнем Тагиле, по данным замеров TagilCity.ru и постов «Уральского УГМС», оставался чистым. Однако ближе к выходным город накрыл смог, а метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. 2 февраля газоанализатор редакции поймал на Вагонке превышение сероводорода в размере 1,25 ПДК. В этот же день станция УГМС на Красном Камне зафиксировала превышение оксида азота до 1,3 ПДК.
3 февраля превышение выбросов в воздухе поймали посты мониторинга воздуха Министерства экологии Свердловской области. Сероводород превышал на улице Бирюзовой — до 1,9 ПДК, а оксид азота на Уральском проспекте — 1,2 ПДК.
На следующий день, 4 февраля, дымка из выбросов продолжала висеть над Нижним Тагилом. Жители города жаловали на ухудшение самочувствия и невозможность проветрить комнаты из-за неприятного запаха.
В последний день недели завеса из выбросов над городом стала настолько плотной, что с горизонта перестали быть видны заводские трубы коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.
По итогам января, превышения вредных веществ в городе были только три раза. Пост «Уральского УГМС» поймал 6 января превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК на Сухоложском поселке. В этот же день станция ведомства зафиксировала на Тагилстрое превышение диоксида серы в размере 1,03 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru показывал превышение диоксида азота до 2 ПДК 13 января.
Тем временем главный загрязнитель воздуха в Нижнем Тагиле — ЕВРАЗ НТМК — продолжает нарушать экологическое законодательство. Проверка Росприроднадзора, проводившаяся после жалоб жителей, показала, что предприятие нарушает правила эксплуатации установки очистки газа, сверх нормы выбрасывает вредные вещества в воздух, не нормирует их, а также на территории комбината есть неучтенные источники выбросов. В отношении должностных лиц возбуждены административные дела.
В Екатеринбурге на сортировочной станции едва не произошла экологическая катастрофа. Из грузового вагона-контейнера вытекла щелочь. По предварительным данным, причиной этому стала неисправность емкости. Ни людям, ни окружающей среде ущерба нанесено не было.