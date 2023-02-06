Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК

В начале прошедшей недели воздух в Нижнем Тагиле, по данным замеров TagilCity.ru и постов «Уральского УГМС», оставался чистым. Однако ближе к выходным город накрыл смог, а метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. 2 февраля газоанализатор редакции поймал на Вагонке превышение сероводорода в размере 1,25 ПДК. В этот же день станция УГМС на Красном Камне зафиксировала превышение оксида азота до 1,3 ПДК.