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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Лучших конькобежцев разных возрастов выбрали в Нижнем Тагиле

6 февраля 2023, 09:21
Фото: 1MI

300 человек приняли участие в забеге на коньках в Нижнем Тагиле

В пятый раз на стадионе «Юность» состоялись муниципальные забеги на коньках в рамках Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Всего в акции приняли участие около 300 человек в шести возрастных группах. Победителям вручили призы.

Мероприятие проходило в субботу 4 февраля. Сильнейших определяли на 100-метровой дистанции. Организаторы отметили, что мероприятие прошло в атмосфере доброжелательности. На каток вышли как любители, так и профессионалы, рассказала начальник управления по развитию физической культуры спорта и молодежной политики Ирина Еремеева.

Самыми юными победителями стали Есения Лобанова и Роман Бессонов. Они выиграли забег среди учащихся 1-2 классов. Среди 3-5 классов первыми стали Анна Баранова и Максим Дудин. Лучший результат среди юношей и девушек 6-8 классов показали Вика Колчанова и Кирилл Дербенёв.

Первые места среди старших школьников получили Алина Саканцева и Виталий Костенников. Среди конькобежцев 1997–2004 годов рождения лучше всех выступили Елена Шелеметьева и Кирилл Горбачев. А среди тех, кому более 25 лет победили Ирина Азовская и Олег Белых.

По словам замглавы администрации по соцполитике Валерия Сурова, такие мероприятия являются стимулом для того, чтобы не сидеть дома, а провести свободное время на свежем воздухе.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Свободное время#Забег#Спорт#Коньки#Зима
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