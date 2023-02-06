Лучших конькобежцев разных возрастов выбрали в Нижнем Тагиле

300 человек приняли участие в забеге на коньках в Нижнем Тагиле

В пятый раз на стадионе «Юность» состоялись муниципальные забеги на коньках в рамках Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Всего в акции приняли участие около 300 человек в шести возрастных группах. Победителям вручили призы.