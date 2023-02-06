Лучших конькобежцев разных возрастов выбрали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Мероприятие проходило в субботу 4 февраля. Сильнейших определяли на 100-метровой дистанции. Организаторы отметили, что мероприятие прошло в атмосфере доброжелательности. На каток вышли как любители, так и профессионалы, рассказала начальник управления по развитию физической культуры спорта и молодежной политики Ирина Еремеева.
Самыми юными победителями стали Есения Лобанова и Роман Бессонов. Они выиграли забег среди учащихся 1-2 классов. Среди 3-5 классов первыми стали Анна Баранова и Максим Дудин. Лучший результат среди юношей и девушек 6-8 классов показали Вика Колчанова и Кирилл Дербенёв.
Первые места среди старших школьников получили Алина Саканцева и Виталий Костенников. Среди конькобежцев 1997–2004 годов рождения лучше всех выступили Елена Шелеметьева и Кирилл Горбачев. А среди тех, кому более 25 лет победили Ирина Азовская и Олег Белых.
По словам замглавы администрации по соцполитике Валерия Сурова, такие мероприятия являются стимулом для того, чтобы не сидеть дома, а провести свободное время на свежем воздухе.