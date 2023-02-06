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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Минприроды запретило гонки на льду под Невьянском

6 февраля 2023, 07:59
Фото: TagilCity.ru
II и III этапы соревнований ICE DRIFT 2023 и EXTREME IСЕ 2023, которые должны были пройти 4 и 18 февраля в пойме реки Северная Шуралка в поселке Цементный на территории Невьянского ГО, отменили из-за нарушений Правил охраны жизни людей на водных объектах.

Минприроды и экологии Свердловской области указывает на то, что действующий закон запрещает выезжать на лед, передвигаться и парковаться из-за отсутствия ледовой переправы. Кроме того, организаторы не смогли согласовать мероприятие с местными ведомствами.

Организаторы сообщили об отмене соревнований в социальных сетях
Фото: Скриншот "DRIVE RACING Екатеринбург"

По данным минприроды, массовое пребывание людей нарушает правила об обеспечении общественного порядка и безопасности, а также наносит вред реке, включая ее биосоставляющую. Причина тому — осадки в виде шлаков с высокой зональностью, которые оставляют тормозные колодки, шипы и прочие элементы конструкции автомобиля. После таяния льдов в воду могут попасть вредные макроэлементы.

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#Дрифт#Соревнования#Невьянск#Эксклюзив#Экология#Отмена#Закон#Анна Варнакина
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