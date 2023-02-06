Минприроды запретило гонки на льду под Невьянском

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Минприроды и экологии Свердловской области указывает на то, что действующий закон запрещает выезжать на лед, передвигаться и парковаться из-за отсутствия ледовой переправы. Кроме того, организаторы не смогли согласовать мероприятие с местными ведомствами.
По данным минприроды, массовое пребывание людей нарушает правила об обеспечении общественного порядка и безопасности, а также наносит вред реке, включая ее биосоставляющую. Причина тому — осадки в виде шлаков с высокой зональностью, которые оставляют тормозные колодки, шипы и прочие элементы конструкции автомобиля. После таяния льдов в воду могут попасть вредные макроэлементы.