Минприроды запретило гонки на льду под Невьянском

По данным минприроды, массовое пребывание людей нарушает правила об обеспечении общественного порядка и безопасности, а также наносит вред реке, включая ее биосоставляющую. Причина тому — осадки в виде шлаков с высокой зональностью, которые оставляют тормозные колодки, шипы и прочие элементы конструкции автомобиля. После таяния льдов в воду могут попасть вредные макроэлементы.