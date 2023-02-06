На дорогах Нижнего Тагила ограничили скорость движения

Ранее стало известно, где в Нижнем Тагиле есть «зеленая волна», а также действующий на ней скоростной режим. Работа светофоров по соответствующему принципу организована на нескольких улицах города. Автоматическая система светофорного регулирования, обеспечивающая безопасное движение автомобилей работает на улицах Газетная, на Южном подъезде и некоторых других участках дорог.