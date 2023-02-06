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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

На дорогах Нижнего Тагила ограничили скорость движения

6 февраля 2023, 11:24
Фото: МБУ "Центр организации дорожного движения "
На участках дорог по проспекту Мира и по улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле временно ограничили скорость движения.

Причина ограничения скорости движения до 20 километров в час заключается в том, что участки проезжей части неровные. На соответствующих местах установили временные — желтые — дорожные знаки 1.16 и 3.24. МБУ ЦОДД Нижнего Тагила призывает водителей быть бдительными и осторожными.

Фото: МБУ "Центр организации дорожного движения "

Ранее стало известно, где в Нижнем Тагиле есть «зеленая волна», а также действующий на ней скоростной режим. Работа светофоров по соответствующему принципу организована на нескольких улицах города. Автоматическая система светофорного регулирования, обеспечивающая безопасное движение автомобилей работает на улицах Газетная, на Южном подъезде и некоторых других участках дорог.

Где есть «зеленая волна» в Нижнем Тагиле и какой на ней скоростной режим
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Транспорт#Дорожные знаки#Скорость#Ограничения
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