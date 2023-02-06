На дорогах Нижнего Тагила ограничили скорость движения

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Причина ограничения скорости движения до 20 километров в час заключается в том, что участки проезжей части неровные. На соответствующих местах установили временные — желтые — дорожные знаки 1.16 и 3.24. МБУ ЦОДД Нижнего Тагила призывает водителей быть бдительными и осторожными.
Ранее стало известно, где в Нижнем Тагиле есть «зеленая волна», а также действующий на ней скоростной режим. Работа светофоров по соответствующему принципу организована на нескольких улицах города. Автоматическая система светофорного регулирования, обеспечивающая безопасное движение автомобилей работает на улицах Газетная, на Южном подъезде и некоторых других участках дорог.