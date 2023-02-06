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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:10

На установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге направили 50 млн рублей

6 февраля 2023, 06:08
Фото: 1MI
Власти Свердловской области направили денежные средства в размере 50 миллионов рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге.

Суммарный объем выделенных денег на стелу составил практически 160 миллионов рублей. Исполнителем контракта выбрана компания АО СК «Стройтэк». Конечной датой реализации проекта указано 10 июня 2023 года. Монумент отстроят на пересечении улиц Николая Никонова и Царской, вблизи паркинга ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на поручение главы региона Евгения Куйвашева.

Стела «Город трудовой доблести» появится в Екатеринбурге в 2023 году
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Напомним, что Екатеринбургу присвоили почетное звание «Город трудовой доблести» в 2020 году. Аналогичным титулом был награжден Нижний Тагил. Стелу в городе открыли в день празднования 300-летнего юбилея муниципалитета.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Стела#Установка#Памятник#Экономика#Евгений Куйвашев
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