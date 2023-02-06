Начальник ДЭУ сделал дорогу к своему дому за счет казны Екатеринбурга

Выяснилось, что Горланов узнал о планах компании «СНТ-Строй» проложить дорожное полотно на территории населенных пунктов Волчиха и Канал. В последнем у подсудимого есть здание в собственности, поэтому он принял решение за счет средств конторы построить дорогу и к личной жилплощади.