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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Начальник ДЭУ сделал дорогу к своему дому за счет казны Екатеринбурга

6 февраля 2023, 06:40
Фото: 1MI
Глава Железнодорожного ДЭУ Юрий Горланов попал на скамью подсудимых в Екатеринбурге из-за того, что построил дорогу к своему дому за счет денег муниципалитета.

Выяснилось, что Горланов узнал о планах компании «СНТ-Строй» проложить дорожное полотно на территории населенных пунктов Волчиха и Канал. В последнем у подсудимого есть здание в собственности, поэтому он принял решение за счет средств конторы построить дорогу и к личной жилплощади.

Для осуществления задумки обвиняемый заключил контракт с организацией «Аквалинк». Предприятие поставило 3 тонны битумной эмульсии и 497,8 тонны асфальтобетонной смеси в Канал. Результат договора составил 1,5 миллиона рублей, которые бывший начальник выплатил со счета ДЭУ.

Известно, что Горланов возместил компании причиненный ущерб, а также выплатил компенсацию вреда и принес извинения. Судопроизводство окончилось из-за того, что стороны примирились. Начальник был оштрафован на 40 000 рублей за превышение должностных полномочий и лишился работы. Дело было раскрыто УФСБ по Свердловской области, сообщает Е1.

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