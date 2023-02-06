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Published Сегодня, 16:01

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Updated Сегодня, 16:02

Озвучили имена победителей премии "Агроинвестор года - 2022"

6 февраля 2023, 16:01
Фото: award.agroinvestor.ru
В Москве провели церемонию награждения победителей третьей ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2022».

На мероприятии, которое состоялось в особняке на Волхонке, присутствовали представители Минсельхоза, владельцы и руководители крупнейших в стране предприятий АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств РФ.

За победу в премии 2022 года соревновалось несколько десятков претендентов: от агрохолдингов с многомиллиардными оборотами до небольших фермерских хозяйств.

Однако всех участников объединяло неутомимое стремление к развитию, росту и процветанию как собственного предприятия, так и своей страны, пишет newsnn.ru.

Экспертный совет «Агроинвестора» и его редакция обратились со словами благодарности ко всем, кто представил на премию свои практики, проекты и достижения. 19 участников, чьи проекты были признаны лучшими, вышли в финал и получили заслуженные награды. Также путем открытого общественного голосования на сайте премии был определен «Человек года в агропромышленном комплексе».

«Прошедший год был сложным для всех, аграриям приходилось приспосабливаться к работе в новых условиях, но, несмотря ни на что, они наращивали объемы производства сельхозпродукции, добивались новых рекордов, открывали новые рынки. Наша премия призвана еще раз подчеркнуть важность агропромышленного комплекса, напомнить всем о роли сельского хозяйства в развитии экономики в целом. Спасибо всем, кто подал заявки на участие. Условия премии таковы, что приходится выбирать, хотя, безусловно, все производители продукции АПК достойны самых высоких наград!» — отметила главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко.

На церемонии награждения были объявлены 19 победителей в 9 номинациях (на сайте премии можно ознакомиться с полным списком финалистов).

Цель проекта «Агроинвестор» — популяризация современного предпринимательства в АПК, поиск эффективных моделей ведения бизнеса, а также привлечение внимания к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям сельхозкомпаний.

Медиахолдинг 1MI — информационный партнер мероприятия.

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