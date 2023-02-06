Озвучили имена победителей премии "Агроинвестор года - 2022"

«Прошедший год был сложным для всех, аграриям приходилось приспосабливаться к работе в новых условиях, но, несмотря ни на что, они наращивали объемы производства сельхозпродукции, добивались новых рекордов, открывали новые рынки. Наша премия призвана еще раз подчеркнуть важность агропромышленного комплекса, напомнить всем о роли сельского хозяйства в развитии экономики в целом. Спасибо всем, кто подал заявки на участие. Условия премии таковы, что приходится выбирать, хотя, безусловно, все производители продукции АПК достойны самых высоких наград!» — отметила главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко.