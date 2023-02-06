Прекращены поиски 14-летней школьницы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Ранее подросток ни разу не покидала дом, не проинформировав близких людей. О местоположении ребенка не было известий до вечера 5 февраля. Приблизительно в 17:00 по уральскому времени сотрудники правопорядка объявили, что девочка найдена.
Известно, что учащуюся школы нашли полицейские. Они доставили ребенка в ОП № 12. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга. Здоровье девочки в порядке. Преступлений в ее адрес не совершали. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить.