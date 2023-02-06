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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Прекращены поиски 14-летней школьницы в Екатеринбурге

6 февраля 2023, 04:28
Фото: 1MI
Девушка в 14-летнем возрасте ушла из родительского дома в субботу и не вернулась обратно. Она была найдена полицейскими в Екатеринбурге. Кроме правоохранителей несовершеннолетнюю разыскивали поисковики-волонтеры свердловского отряда «ЛизаАлерт».

Ранее подросток ни разу не покидала дом, не проинформировав близких людей. О местоположении ребенка не было известий до вечера 5 февраля. Приблизительно в 17:00 по уральскому времени сотрудники правопорядка объявили, что девочка найдена.

Известно, что учащуюся школы нашли полицейские. Они доставили ребенка в ОП № 12. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга. Здоровье девочки в порядке. Преступлений в ее адрес не совершали. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить.

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