Ремонт нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила близится к завершению

К 6 февраля подрядчики завершили чистовую отделку в зале для приема посетителей на четвертом этаже здания и занимаются установкой мебели. Для сотрудников МФЦ уже появились столы с перегородками, завезены тумбочки и стулья. Попасть в новый офис можно будет как на лифтах, так и по лестнице.