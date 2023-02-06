Ремонт нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила близится к завершению

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
К 6 февраля подрядчики завершили чистовую отделку в зале для приема посетителей на четвертом этаже здания и занимаются установкой мебели. Для сотрудников МФЦ уже появились столы с перегородками, завезены тумбочки и стулья. Попасть в новый офис можно будет как на лифтах, так и по лестнице.
Отремонтировать помещение планировалось до конца 2022 года, однако сроки сдвинулись до весны 2023 года. После открытия МФЦ на улице Космонавтов перестанет функционировать.
Сотрудники офисов, которые арендуют помещение в здании на Ломоносова, 2а, переживают о парковочных местах. Их не хватает для всех уже сегодня. При этом, планируется, что МФЦ будут ежедневно посещать около 450 заявителей.
Я сегодня еле поставила машину даже во внутренний двор. Обходить здание и выезжать придется только через Гальянку, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Вероника.
Напомним, ранее представители арендодателя заявили, что с появлением в здании МФЦ проблем с парковкой не возникнет.