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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Ремонт нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила близится к завершению

6 февраля 2023, 14:22
Фото: TagilCity.ru
Ремонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Строители завершают ремонт нового офиса МФЦ, который откроется в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2а. Для приема жителей Нижнего Тагила там будут функционировать 36 окон.

К 6 февраля подрядчики завершили чистовую отделку в зале для приема посетителей на четвертом этаже здания и занимаются установкой мебели. Для сотрудников МФЦ уже появились столы с перегородками, завезены тумбочки и стулья. Попасть в новый офис можно будет как на лифтах, так и по лестнице.

Ремонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Отремонтировать помещение планировалось до конца 2022 года, однако сроки сдвинулись до весны 2023 года. После открытия МФЦ на улице Космонавтов перестанет функционировать.

Сотрудники офисов, которые арендуют помещение в здании на Ломоносова, 2а, переживают о парковочных местах. Их не хватает для всех уже сегодня. При этом, планируется, что МФЦ будут ежедневно посещать около 450 заявителей.

Я сегодня еле поставила машину даже во внутренний двор. Обходить здание и выезжать придется только через Гальянку, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Вероника.

Напомним, ранее представители арендодателя заявили, что с появлением в здании МФЦ проблем с парковкой не возникнет.

Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
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#Евгения Сафина#Мфц#Переезд#Тагилбанк#Офис#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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