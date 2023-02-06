Рыбак задохнулся в палатке на Белоярском водохранилище

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Гибель мужчины обнаружил друг. Со слов женщины, ловящей рыбу неподалеку, смерть мужчины могла наступить из-за газового баллона. В ту ночь было холодно, и ныне погибший обогревал палатку и подтапливал редуктор с помощью газа, сообщает издание Е1.
Ранее стало известно о том, что в Ревде утонул подросток во время рыбалки. В смерти несовершеннолетнего обвинили местного жителя, которому грозит от 5 до 12 лет за решеткой. Известно, что свердловчанин управлял моторной лодкой, будучи пьяным. Мальчик заводил мотор, но оба рыбака выпали за борт судна.