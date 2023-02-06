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Updated Сегодня, 03:29

Рыбак задохнулся в палатке на Белоярском водохранилище

6 февраля 2023, 03:27
Фото: 1MI
Мертвого рыбака обнаружили в его собственной палатке. Предварительная причина смерти — удушение угарным газом. Инцидент случился в ночь с 4 на 5 февраля на Белоярском водохранилище.

Гибель мужчины обнаружил друг. Со слов женщины, ловящей рыбу неподалеку, смерть мужчины могла наступить из-за газового баллона. В ту ночь было холодно, и ныне погибший обогревал палатку и подтапливал редуктор с помощью газа, сообщает издание Е1.

Подросток утонул во время рыбалки в Тавде
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Ранее стало известно о том, что в Ревде утонул подросток во время рыбалки. В смерти несовершеннолетнего обвинили местного жителя, которому грозит от 5 до 12 лет за решеткой. Известно, что свердловчанин управлял моторной лодкой, будучи пьяным. Мальчик заводил мотор, но оба рыбака выпали за борт судна.

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#Анна Варнакина#Погибшие#Погиб#Рыбак#Угарный газ#Происшествия#Белоярский#Водохранилище
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