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Published Сегодня, 07:10

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Updated Сегодня, 07:12

С фермой и прудом: на Урале продают коттедж за 200 миллионов

6 февраля 2023, 07:10
Фото: Скриншот с Avito.ru
200 млн рублей просят за самый дорогой коттедж Свердловской области

В Свердловской области продают усадьбу за 200 млн рублей

В Свердловской области продают самый дорогой коттедж с фермой стоимостью 200 млн рублей. Он располагается в поселке Октябрьский Бисертского городского округа и занимает 1132 м² на 450 сотках.

«Имение ищет своего хозяина». Так обращается к потенциальным покупателям лицо, выставившее на продажу коттедж 2015 года постройки за рекордные в Свердловской области 200 млн рублей. За такие деньги — около $2,8 млн — можно купить виллу где-нибудь в Голливуде. Свердловской имение находится в 120 км от Екатеринбурга в сторону Перми.

Инфраструктура

Имение представляет собой комплекс из усадьбы 1231 м² с евроремонтом, 10 гостевых домиков, бани-бассейна, дома для проживания работников, гаражей. Все это оборудовано системами электроснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод. Имеется видеонаблюдение, интернет и ТВ.

Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублейСамый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублейСамый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублейСамый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублейСамый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублейСамый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублейСамый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублейСамый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублейСамый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублейСамый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Самый дорогой коттедж продается в Свердловской области за 200 млн рублей
Фото: Скриншот с Avito.ru

Фишка

На территории усадьбы расположена ферма с пятнистыми и благородными оленями, маралами, горными баранами, медведями, волками, кабанами, лошадьми, имеется конюшня с тренировочным кордом, пруд на территории имения и близлежащие речки с хариусом. Кроме того, оборудованы сеновалы, зернохранилище и овощехранилище. В общем, все для счастливой загородной жизни с возможностью охоты и рыбалки. Продавец пишет, что возможен выкуп прилегающих охотугодий и охотхозяйства.

Уникальное место расположения, вдали от трасс и населенных пунктов, тишина, лес, нетронутая природа, горный ландшафт, — говорится в объявлении.

Интересно, что за выходные 4 и 5 января цена на имение снизилась на 40 млн рублей. 

На Урале продают коттедж стоимостью 240 миллионов рублей
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Видео: YouTube
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