Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
«Имение ищет своего хозяина». Так обращается к потенциальным покупателям лицо, выставившее на продажу коттедж 2015 года постройки за рекордные в Свердловской области 200 млн рублей. За такие деньги — около $2,8 млн — можно купить виллу где-нибудь в Голливуде. Свердловской имение находится в 120 км от Екатеринбурга в сторону Перми.
Имение представляет собой комплекс из усадьбы 1231 м² с евроремонтом, 10 гостевых домиков, бани-бассейна, дома для проживания работников, гаражей. Все это оборудовано системами электроснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод. Имеется видеонаблюдение, интернет и ТВ.
На территории усадьбы расположена ферма с пятнистыми и благородными оленями, маралами, горными баранами, медведями, волками, кабанами, лошадьми, имеется конюшня с тренировочным кордом, пруд на территории имения и близлежащие речки с хариусом. Кроме того, оборудованы сеновалы, зернохранилище и овощехранилище. В общем, все для счастливой загородной жизни с возможностью охоты и рыбалки. Продавец пишет, что возможен выкуп прилегающих охотугодий и охотхозяйства.
Уникальное место расположения, вдали от трасс и населенных пунктов, тишина, лес, нетронутая природа, горный ландшафт, — говорится в объявлении.
Интересно, что за выходные 4 и 5 января цена на имение снизилась на 40 млн рублей.