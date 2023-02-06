На территории усадьбы расположена ферма с пятнистыми и благородными оленями, маралами, горными баранами, медведями, волками, кабанами, лошадьми, имеется конюшня с тренировочным кордом, пруд на территории имения и близлежащие речки с хариусом. Кроме того, оборудованы сеновалы, зернохранилище и овощехранилище. В общем, все для счастливой загородной жизни с возможностью охоты и рыбалки. Продавец пишет, что возможен выкуп прилегающих охотугодий и охотхозяйства.