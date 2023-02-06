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Published Сегодня, 08:55

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Сотрудник комиссионки в Нижнем Тагиле украл из кассы более 700 тысяч рублей

6 февраля 2023, 08:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле сотрудник одного из комиссионных магазинов присвоил себе 700 тысяч рублей из кассы. Он продавал товар, но деньги забирал себе.

33-летний мужчина обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, пока мужчина работал продавцом в комиссионном магазине на Черноисточинском шоссе, 7/4, он путем обмана похитил более 97 тысяч рублей. Их он получил за продажу товаров, но через кассу средства не были проведены.

Владелец магазина выявил недосдачу во время проверки работы своей точки. Тогда он обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый во время продажи товара за наличные средства не клал их в кассу, а забирал себе. В нескольких случаях покупатели совершали переводы на карту продавца.

Следствие имеет данные, что в общей сложности сотрудник магазина присвоил себе более 700 тысяч рублей. Теперь полиция ищет свидетелей, которые были покупателями магазина. В МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что все приобретенные товары останутся на руках у покупателей.

В полиции просят всех, кто совершал покупки в вышеуказанном магазине с сентября 2021 года по июль 2022 года через продавца — мужчину и рассчитывались наличными, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-65-02.

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