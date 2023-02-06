Сотрудник комиссионки в Нижнем Тагиле украл из кассы более 700 тысяч рублей

33-летний мужчина обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, пока мужчина работал продавцом в комиссионном магазине на Черноисточинском шоссе, 7/4, он путем обмана похитил более 97 тысяч рублей. Их он получил за продажу товаров, но через кассу средства не были проведены.