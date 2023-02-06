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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Такси улетело под фуру в Каменске-Уральском. Травмирована 15-летняя девушка

6 февраля 2023, 15:07
Фото: 1MI

Такси улетело под фуру в Каменске-Уральском

15-летняя жительница Каменска-Уральского травмировалась о время аварии. Такси улетело под фуру.

Видео аварии размешено в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». Предварительно установлено, что водитель такси не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В 'тот момент там ехал грузовик.

Сам водитель и две его пассажирки пострадали. Одной из них 15 лет. Из-за аварии был перекрыт для движения путепровод. Поэтому на улице Карла Маркса образовалась пробка. Дорожную обстановку усложнял еще и часто закрытый ж/д переезд на Соцгороде.

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#Елена Озерова#Авария#ДТП#ДТП с участием детей#Такси#Грузовик#Происшествия
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