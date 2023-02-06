Такси улетело под фуру в Каменске-Уральском. Травмирована 15-летняя девушка

Видео аварии размешено в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». Предварительно установлено, что водитель такси не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В 'тот момент там ехал грузовик.



Сам водитель и две его пассажирки пострадали. Одной из них 15 лет. Из-за аварии был перекрыт для движения путепровод. Поэтому на улице Карла Маркса образовалась пробка. Дорожную обстановку усложнял еще и часто закрытый ж/д переезд на Соцгороде.