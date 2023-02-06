Теплая и снежная погода ожидается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
6 февраля, в Екатеринбурге потеплело до минус 6 градусов. По прогнозу Уральского гидрометцентра, уже со среды, 8 февраля, екатеринбуржцы могут столкнуться со снегопадами. Днем погода будет меняться. Ожидается до – 9 градусов.
В первые дни второй десятидневки февраля осадков немного, лишь местами вероятен небольшой снег, — уточнили синоптики.
Несмотря на пасмурную погоду и возможные осадки, в регионе, предположительно, продолжатся неблагоприятные метеорологические условия. Из-за слабого ветра ожидается смог. Предположительно, вредные выбросы будут слабо рассеиваться.