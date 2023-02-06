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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Теплая и снежная погода ожидается в Екатеринбурге

6 февраля 2023, 15:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на рабочей неделе потеплеет, а к ее середине возможны осадки.

6 февраля, в Екатеринбурге потеплело до минус 6 градусов. По прогнозу Уральского гидрометцентра, уже со среды, 8 февраля, екатеринбуржцы могут столкнуться со снегопадами. Днем погода будет меняться. Ожидается до – 9 градусов.

В первые дни второй десятидневки февраля осадков немного, лишь местами вероятен небольшой снег, — уточнили синоптики.

Несмотря на пасмурную погоду и возможные осадки, в регионе, предположительно, продолжатся неблагоприятные метеорологические условия. Из-за слабого ветра ожидается смог. Предположительно, вредные выбросы будут слабо рассеиваться.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Погода#Смог#Осадки#Ветер#Природа
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