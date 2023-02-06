Теплая и снежная погода ожидается в Екатеринбурге

6 февраля, в Екатеринбурге потеплело до минус 6 градусов. По прогнозу Уральского гидрометцентра, уже со среды, 8 февраля, екатеринбуржцы могут столкнуться со снегопадами. Днем погода будет меняться. Ожидается до – 9 градусов.