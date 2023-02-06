В Москве в результате пожара погибло два человека

По сообщению телеканала 360tv.ru, в квартире в двадцати двухэтажном доме на востоке Москвы шестого февраля ночью загорелся диван. Площадь возгорания составила два квадрата, но пожар привел к смерти двух жильцов. Дым от пожара был незаметен снаружи, так как выходил в подъезд на одиннадцатом этаже многоэтажки. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили двух человек, которых передали медикам. Однако спасти их не удалось.