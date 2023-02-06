В ММУ МВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru сообщили, что такая ситуация с выдачей заграничных паспортов происходит по всей стране. Так, на сайте МВД России значится, что приостановка произошла по техническим причинам, не зависящим от полицейского главка.