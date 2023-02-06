Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В настоящее время на сайте Госуслуг переход к оформлению паспорта нового образца с электронным носителем невозможен. Об этом свидетельствует объявление на портале: «Оформление приостановлено». Сообщается, что прием заявлений был временно остановлен 2 февраля.
— Если заявление было подано на Госуслугах, необходимо дождаться ответа от ведомства и действовать по инструкции, прикрепленной в ответе.
— Если заявление было подано через МФЦ, нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции.
— Если госпошлина за паспорт нового образца была оплачена, сумма вернется при отказе заявителя от услуги.
Возможно ускоренное получение загранпаспорта в Нижнем Тагиле. Эта услуга оказывается при наличии поданного заявления и необходимости срочного выезда за пределы РФ паспорт сроком действия 5 лет, сообщается на сайте МВД России.
В ММУ МВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru сообщили, что такая ситуация с выдачей заграничных паспортов происходит по всей стране. Так, на сайте МВД России значится, что приостановка произошла по техническим причинам, не зависящим от полицейского главка.