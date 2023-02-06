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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Нижнем Тагиле приостановлено оформление загранпаспорта нового образца

6 февраля 2023, 17:08
Фото: 1MI
Выдача загранпаспортов приостановлена в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле, как и во всей стране, приостановили прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов. Они отличаются от паспортов старого образца наличием отпечатков двух пальцев и сроком выдачи — 10 лет вместо 5.

В настоящее время на сайте Госуслуг переход к оформлению паспорта нового образца с электронным носителем невозможен. Об этом свидетельствует объявление на портале: «Оформление приостановлено». Сообщается, что прием заявлений был временно остановлен 2 февраля.

Выдача загранпаспорта на 10 лет остановлена в Нижнем ТагилеВыдача загранпаспорта на 10 лет остановлена в Нижнем Тагиле
Выдача загранпаспортов на 5 лет в Нижнем Тагиле доступнаВыдача загранпаспортов на 5 лет в Нижнем Тагиле доступна
Выдача загранпаспорта на 10 лет остановлена в Нижнем Тагиле
Фото: Скрин с портала Госуслуг

Что делать, если вы уже подали заявление?

— Если заявление было подано на Госуслугах, необходимо дождаться ответа от ведомства и действовать по инструкции, прикрепленной в ответе.

— Если заявление было подано через МФЦ, нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции.

— Если госпошлина за паспорт нового образца была оплачена, сумма вернется при отказе заявителя от услуги.

Возможно ускоренное получение загранпаспорта в Нижнем Тагиле. Эта услуга оказывается при наличии поданного заявления и необходимости срочного выезда за пределы РФ паспорт сроком действия 5 лет, сообщается на сайте МВД России.

В ММУ МВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru сообщили, что такая ситуация с выдачей заграничных паспортов происходит по всей стране. Так, на сайте МВД России значится, что приостановка произошла по техническим причинам, не зависящим от полицейского главка.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Паспорт#Паспорт нового образца#Загранпаспорт#Эксклюзив#МВД#Миграционная служба
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