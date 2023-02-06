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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Серове похоронят бойца ЧВК «Вагнер»

6 февраля 2023, 10:27
Фото: Администрация Серовского городского округа
Бойца ЧВК «Вагнер», который ранее сидел в колонии строгого режима, похоронят в Серове.

Прощание с солдатом проходит сегодня, 6 февраля. Виталию Михайлову было 26 лет. О его гибели рассказали в администрации городского округа.

Молодой человек окончил школу №7. После школы он отучился по направлению «слесарь». Погиб боец 10 января во время боев в Артемовске в ДНР.

В прошлом Михайлова судили дважды. 2018 году он ехал на повышенной скорости и сбил пешехода, а через год он получил статью за сбыт наркотиков. К тюрьме его приговорили на семь лет.

На Ямале власти отказались от похорон бойца ЧВК «Вагнер»
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#Спецоперация#Погиб#Погибшие#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Елена Озерова
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