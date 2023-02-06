В Серове похоронят бойца ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Прощание с солдатом проходит сегодня, 6 февраля. Виталию Михайлову было 26 лет. О его гибели рассказали в администрации городского округа.
Молодой человек окончил школу №7. После школы он отучился по направлению «слесарь». Погиб боец 10 января во время боев в Артемовске в ДНР.
В прошлом Михайлова судили дважды. 2018 году он ехал на повышенной скорости и сбил пешехода, а через год он получил статью за сбыт наркотиков. К тюрьме его приговорили на семь лет.