В Сирии и Турции из-за землетрясения погибло более 500 человек

Начало землетрясения местные жители почувствовали в ночь с 5 на 6 февраля. Магнитуда была оценена в 7,4 балла. Природное явления затронуло жителей провинции Адана, Малатья, Дьярбакыр, города Шанлыурф и Газиантеп, а также Сирию и Ливан. Подземные также жители почувствовали в Хатае, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе, Трабзоне, Анталье и Анкаре, а также в Ливане.