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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

В Сирии и Турции из-за землетрясения погибло более 500 человек

6 февраля 2023, 09:03
Фото: Reuters
В результате землетрясения на границе Турции и Сирии погибло не менее 500 человек. Это 237 жителей Сирии и 280 жителей Турции. О жертвах природного явления сообщили в Минздраве обоих стран.

В Сирии имеется как минимум 639 пострадавших. Все смерти зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. В Турции число травмированных граждан составляет 2383 человека. 

Фото: Reuters

Начало землетрясения местные жители почувствовали в ночь с 5 на 6 февраля. Магнитуда была оценена в 7,4 балла. Природное явления затронуло жителей провинции Адана, Малатья, Дьярбакыр, города Шанлыурф и Газиантеп, а также Сирию и Ливан. Подземные также жители почувствовали в Хатае, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе, Трабзоне, Анталье и Анкаре, а также в Ливане.

Известно, что в Кириханском районе турецкой провинции Хатай во время землетрясения взорвался газопровод. В двух местах случился пожар, сообщало издание «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства Ihlas.

Фото: Ghaith Alsayed

Из-за подземных толчков оказались разрушены десятки домов. Также пострадали объекты ЮНЕСКО — в провинции Газиантеп в Турции разрушена историческая крепость. Она включена в список всемирного наследия. Сейсмологи отметили, что это одно из сильнейших землетрясений, произошедших в стране за последние 100 лет.

В МИД РФ пока нет информации, были ли среди погибших или травмированных российские граждане. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что российских туристов там не было.

Власти Турции объявили тревогу самого высокого - четвертого уровня и обратились за  помощью к разным странам. В МЧС Азербайджана отправили сотрудников МЧС и армию на помощь туркам.

Президент Турции Эрдоган будет лично координировать работы после землетрясения, сообщает турецкое телевидение.

В Свердловской области произошло землетрясение мощностью 3,6 балла
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#Елена Озерова#Землетрясение#Турция#Сирия#Погибшие#Пострадавшие#Природный катаклизм#Происшествия#Природа
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