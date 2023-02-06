В Сирии и Турции из-за землетрясения погибло более 500 человек

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Сирии имеется как минимум 639 пострадавших. Все смерти зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. В Турции число травмированных граждан составляет 2383 человека.
Начало землетрясения местные жители почувствовали в ночь с 5 на 6 февраля. Магнитуда была оценена в 7,4 балла. Природное явления затронуло жителей провинции Адана, Малатья, Дьярбакыр, города Шанлыурф и Газиантеп, а также Сирию и Ливан. Подземные также жители почувствовали в Хатае, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе, Трабзоне, Анталье и Анкаре, а также в Ливане.
Известно, что в Кириханском районе турецкой провинции Хатай во время землетрясения взорвался газопровод. В двух местах случился пожар, сообщало издание «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства Ihlas.
Из-за подземных толчков оказались разрушены десятки домов. Также пострадали объекты ЮНЕСКО — в провинции Газиантеп в Турции разрушена историческая крепость. Она включена в список всемирного наследия. Сейсмологи отметили, что это одно из сильнейших землетрясений, произошедших в стране за последние 100 лет.
В МИД РФ пока нет информации, были ли среди погибших или травмированных российские граждане. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что российских туристов там не было.
Власти Турции объявили тревогу самого высокого - четвертого уровня и обратились за помощью к разным странам. В МЧС Азербайджана отправили сотрудников МЧС и армию на помощь туркам.
Президент Турции Эрдоган будет лично координировать работы после землетрясения, сообщает турецкое телевидение.